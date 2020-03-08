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Bayar: Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Baf Direnişi’nin 56. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayar: Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Baf Direnişi’nin 56. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Mart 2020 Pazar 12:30
Bayar: Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur
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Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mesajında, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir devlete sahip olduğunu belirterek, “Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur” dedi. 
Bayar, 9 Mart 1964, Kıbrıs Türk mücadele tarihine “Baf Direnişi” olarak geçen tarih olduğuna dikkat çekerek, aradan 56 yıl geçtiğini ve Gazi Baf’ın bugün Güney’de kaldığını söyledi. 
Geçmişi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak istediklerini ifade eden Bayar,  “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve egemenliğinin yanı sıra geleceğe güvenle bakıyor. 1974 öncesinin karanlık günleri geride kalmıştır. Artık O günlere ve şartlara geri dönülemez. En büyük kazanımımız devletimizdir” dedi. 

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Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“21 Aralık 1963’den sonra, Akritas Planı’nın uygulanmaya konduğu O günlerde Adanın her tarafında olduğu gibi Baf merkez ve bölgedeki Türk köyleri Rum saldırılarının hedefi oldu. 9 Mart 1964’de gün doğarken Baf’ın Türk bölgesi Yunanlı bir albayın yönetiminde ağır silahlarla donatılmış 2000’i aşkın gözü dönmüş barbar Rum askerinin saldırısına uğramıştır. Bu saldırı karşısında toplam 120 Mücahit her yaştan Kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca korumuş ve Gazi Baf unvanını kazanmıştır.
Bugün 56’ncı yılını andığımız, Gazi Baf Direnişimizde, hiç çekinmeden canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz. Gelinen bugünkü ortamda müzakere masasına ancak Devletimizin tanınması ile dönülmelidir.”

 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 16:37
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler DerneğiBaf Direnişi
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