Bay-sen ,yarınki Grevi Askıya Aldığını Açıkladı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimi ile çalışanlar için önemli olan bazı konularda uzlaşı sağlanması üzerine “iyi niyet göstergesi” olarak yarınki grevin askıya alındığını bildirdi.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin parçası olan ve 2007’den beridir “part-time” (yarı zamanlı) statüde “full-time” (tam zamanlı) çalışan toplam 42 kişinin “akitli-kaşiyeli” statüye aktarılarak toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi konusunda BRTK Yönetim Kurulunun bugün karar ürettiğini kaydetti.

“Müdüriyetin ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın daha önce 42 kişilik listeden bazı bölümlerde çalışanları dışlama yaklaşımından vazgeçmesine karşılık sendikanın da grevi askıya alarak iyi niyet sergilediğini” ifade eden Kanat, şunları kaydetti:

“Nihai hedefimiz; 6 Ocak tarihinde Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Sendika Başkanı İbrahim Kanat’ın paraf attığı uzlaşılmış toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıdır.

Sendikamızın bu yöndeki kararlılığı devam ederken; yıllardır mağdur olan 42 üyemizin akitli-kaşiyeli statüye geçirilerek toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması yönünde atılan adımı görmezden gelemezdik.

Karşılıklı atılan iyi niyetli adımların ardından, yine de Kurum Müdürü Meryem Özkurt’u konuyu yeniden değerlendirerek, toplu iş sözleşmesinin bütününe imza koymak üzere masaya dönmesi çağrımızı yineleriz.”

(EMR/YIL)