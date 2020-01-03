banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
297.688
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8203
EURO
6.6697
Tecavüz mü iftira mı?
TECAVÜZ MÜ İFTİRA MI?
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
ASKER HASAN HAYATINI KAYBETTİ
Uyuşturucu ile birlikte yakalandılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Narkotik köpeğine yakalandı
NARKOTİK KÖPEĞİNE YAKALANDI
Flaş Haber
Tecavüz mü iftira mı?
Kapat

Bay-sen Hükümete Seslendi: “zamları Geri Alın…”

Lefkoşa, 3 Ocak 20 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetten harçlara yapılan zammı geri almasını talep etti.

Bay-sen Hükümete Seslendi: “zamları Geri Alın…”

Lefkoşa, 3 Ocak 20 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetten harçlara yapılan zammı geri almasını talep etti.

03 Ocak 2020 Cuma 16:02
Bay-sen Hükümete Seslendi: “zamları Geri Alın…”

Lefkoşa, 3 Ocak 20 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetten harçlara yapılan zammı geri almasını talep etti.
Yazılı açıklamasında zamları eleştiren Kanat, 2020’nin umut dolu bir yıl olabileceğini ancak yılın ilk günlerden bu hayalin karanlığa gömülmeye başladığını kaydeti.
Kanat, “Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan bir insan etkinliğidir. Bu tanımın içinde ‘ekonomi zamla döner’ diye bir olgu yoktur. Peki, biz ekonominin neresindeyiz? Bay-Sen olarak hükümetten zamları geri çekmesi ve iyi bir ekonomi planı yapılmasını istiyoruz” dedi.

banner317
Kanat, ülkedeki ekonominin bilimsel temelde yürütülmediğini,  2008 ve 2010’daki yasal düzenlemelerle emekçi kesimin yaşama şansının da yok edildiğini savundu. 
Devletin yaşayabilmesi için insanın yaşatılması gerektiğini ifade eden İbrahim Kanat, ülkedeki uygulamalarla bunun mümkün olmadığını dile getirdi.
(RÇ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy’dan Değerlendirme: “2019’da Enerjide Cesur, Çemberin Dışına Çıkan Ve Statükoyu Ortadan Kaldıracak Bir Yönetim Tarzı İzledik”
Taçoy’dan Değerlendirme: “2019’da Enerjide Cesur, Çemberin Dışına Çıkan Ve Statükoyu Ortadan Kaldıracak Bir Yönetim Tarzı İzledik”
Ydp, Ubp Hp Koalisyon Hükümetinin Kıbrıs Türk Halkına Verecek Bir Şeyi Kalmadığını Savundu
Ydp, Ubp Hp Koalisyon Hükümetinin Kıbrıs Türk Halkına Verecek Bir Şeyi Kalmadığını Savundu
Çakıcı’dan Zam Eleştirisi
Çakıcı’dan Zam Eleştirisi
2019’un Enflasyon Oranı Yüzde 11.66, Aralık Ayı Enflasyonu 1.33
2019’un Enflasyon Oranı Yüzde 11.66, Aralık Ayı Enflasyonu 1.33
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Devlet Hastanesi Çocuk Servisine Destek
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Devlet Hastanesi Çocuk Servisine Destek
Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
İskele TMK’ya yeni bina
İskele TMK’ya yeni bina
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret etti
Gıda analiz sonuçları…
Gıda analiz sonuçları…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim