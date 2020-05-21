Bay-sen’den “mobbing” Açıklaması...

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, “BRTK çalışanlarına mobbing uygulandığı” gerekçesiyle kurum yönetimini eleştirerek, konuyu hukuka taşıyacaklarını kaydetti.

Kanat konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 1 Ocak’ta imzalanması gereken toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını, part-time çalışanların 20 yıldır akitli kaşiyeli statüsüne alınmadığını dile getirdi.

BRTK Yönetim Kurulu tarafından BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a 26 Şubat’ta part-time çalışanların akitli kaşiyeli statüye geçirilmesi için yetki verildiğini ifade edilen Kanat, buna rağmen çalışanların statüsünün değiştirilmediğini anlattı.

Kanat, “çalışanların haklarının ihlal edilmesinin de mobbing kapsamına girdiğini” söyledi.



Kurumda bazı çalışanlara karşı adaletsizlik yapıldığını, adaletsizliği sorgulayan çalışanların işten atılmakla tehdit edildiğini öne süren Kanat, bunun yarattığı huzursuzluğun çalışanların hem sağlığını, hem de verimliliğini etkilediğini kaydetti.Kanat, konuyu hukuka taşıma yönünde gerekli talimatları verdiklerini de dile getirerek, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve geleceği için mücadele ateşini yaktığımızı bildiririz” dedi.(DOĞ/ÖK)



