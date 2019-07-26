banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102904
ALTIN
256.839
DOLAR
5.6163
STERLİN
6.9485
EURO
6.2515
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Üzerinde ve ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...
SAHTE PARAYLA YAKALANDI!
banner307

BAY-SEN’den Serdar Denktaş’a tepki

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanlar Sendikası (Bay-Sen), BRTK ile Ağustos 2018 imzalanan toplu iş sözleşmesinin bazı kurallara aykırı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

BAY-SEN’den Serdar Denktaş’a tepki

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanlar Sendikası (Bay-Sen), BRTK ile Ağustos 2018 imzalanan toplu iş sözleşmesinin bazı kurallara aykırı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:45
BAY-SEN’den Serdar Denktaş’a tepki

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanlar Sendikası (Bay-Sen), BRTK ile Ağustos 2018 imzalanan toplu iş sözleşmesinin bazı kurallara aykırı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

banner317
Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın, BRTK ile toplu iş sözleşmesi imzalanmadan Maliye Bakanlığı’nın onayı alınmadığını dolaysıyla bazı kurallara uyulmadığı sözleri ile ilgili olarak, “2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 3 Ağustos 2018 tarihinde o günkü Başbakan Tufan Erhürman’nın inisiyatifiyle imzalanmıştır. Başbakan’la imzalanan toplu iş sözleşmesi kural dışı sayılamaz. Başbakanlık’ın tüm bakanlıkların başı olduğunu hatırlatırız” dedi.

Kanat, yapısal ve mali olarak çağın ve personelin ihtiyaçlarına cevap veremeyen yürürlükteki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın toplu iş sözleşmesi ile bir nebze çalışanlara umut olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 26.07.2019 15:58
Anahtar Kelimeler:
Bay-sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası
Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası
Daü İletişim Fakültesi İki Yeni Lisans Programı Açıyor
Daü İletişim Fakültesi İki Yeni Lisans Programı Açıyor
Eöp: “imar Planları Doğru Şekilde Ve Doğru Eller Tarafından Hazırlanmalı”
Eöp: “imar Planları Doğru Şekilde Ve Doğru Eller Tarafından Hazırlanmalı”
1-15 Haziran 2019 Dönemi Süt Bedellerinin Tamamı Bugün Ödeniyor
1-15 Haziran 2019 Dönemi Süt Bedellerinin Tamamı Bugün Ödeniyor
Kktc Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu Mersin’e Veda Etti
Kktc Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu Mersin’e Veda Etti
Öğrenciler mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye ihtiyacına destek verdi
Öğrenciler mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye ihtiyacına destek verdi
“türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” İle Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi Sucuoğlu Tarafından Açıldı
“türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” İle Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi Sucuoğlu Tarafından Açıldı
Meral Akıncı Algım Özel Eğitim Merkezi Yeni Şubesinin Açılışını Yaptı
Meral Akıncı Algım Özel Eğitim Merkezi Yeni Şubesinin Açılışını Yaptı
Akıncı’dan Jhonson’a Kutlama Mesajı
Akıncı’dan Jhonson’a Kutlama Mesajı
Çavuşoğlu: “meslek Liselerinin Müfredatını Hızla Yenileyeceğiz”
Çavuşoğlu: “meslek Liselerinin Müfredatını Hızla Yenileyeceğiz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim