Bay-Sen’den kınama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) bugün bazı internet haber sitelerinde yer alan “BRTK personeli izinli diye 08.00 ve 22.30 haber bültenleri yayından kaldırıldı” başlıklı haberin gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek haberi yapanları kınadı ve BRTK çalışanlarından özür dilemeye davet etti.

Bay-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, kurumda haberlerin radyo ve televizyon yayınları olarak iki şekilde yapılarak yayımlandığı belirtildi ve “Bu yayınlar BRTK’nın görevi olup, BRTK çalışanları bu görev bilinciyle her zaman halkımızın doğru, güvenli ve hızlı haber almasını sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir” denildi.

Personel izinli diye iki haber bülteninin yayından kaldırıldığı yönündeki haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığını kaydeden Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat açıklamasında şunları belirtti:

-“Radyo ve TV haberleri ortak yayından canlı yayınlanıyor”

“BRTK tarafından yayınlanan TV ve radyo haberleri ortak yayın üzerinden canlı olarak yayınlanmış ve yayınlanmaya devam edilmektedir. KKTC’nin resmi kanalı olan BRT’de canla başla işini yapmaya çalışan personel yıllardır uğramış oldukları haksızlıklar karşısında, kadrosuz olarak çalıştırılmalarına ve keza terfilerin açılmamasına rağmen her zaman özverili bir şekilde çalışmış ve BRTK’nın var olan itibarını daha da güçlendirerek ileriye taşımış olmalarına rağmen söz konusu yayınlanan haber ile BRTK çalışanları çaresiz ve savunmasız bırakılmaya çalışılmış olup bu haberi yapan ve yayınlayanları şiddetle kınıyoruz.”