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Bay-sen’den hükümete eleştiri

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasal düzenlemede yapmaya çalıştığı değişiklikten dolayı hükümeti eleştirdi.

15 Haziran 2021 Salı 13:45
Bay-sen’den hükümete eleştiri
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Bay-Sen Yönetim Kurulu Başkan İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, “İşçinin, emekçinin toplu iş sözleşmesi hakkını silemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Hükümete ekonomiyle ilgili bazı tedbirleri almama eleştirisinde bulunan Kanat, şöyle devam etti:

“Kayıt dışı ekonomiye hiçbir şey yapamayan, narh uygulamasını getiremeyen ve servetine servet katanlar bu kadar çok iken nereden buldun yasasını çıkaramadılar. Temel besin maddelerini belli bir kura sabitleyemeyen, bankalar faiz yasalarını yapamayanlar ancak her fırsatta elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, besin maddelerine ve bunun gibi temel ihtiyaçlara, defalarca zam yapan bir hükümet, ekonomiyi düzeltmekten bahsediyor”


 

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Son Güncelleme: 15.06.2021 14:15
Anahtar Kelimeler:
Ibrahim KanatBAYSEN
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