banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de...
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Cezaevine göndrildiler
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Akaryakıt fiyatları her iş günü...
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
banner404

Bay-Sen zamları protesto etti: “Halkın dayanacak gücü kalmadı”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) ülkede son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen zamların BRTK çalışanları dâhil tüm vatandaşları etkilediğine dikkat çekerek, “kimsenin dayanacak gücü kalmadı” dedi.

15 Mart 2022 Salı 15:30
Bay-Sen zamları protesto etti: “Halkın dayanacak gücü kalmadı”

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak, yapılan zamlara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını, elektrik, tüp gaz, benzin, market reyonlarında bulunan tüm ürünlere, ayrıca yakın zamanda ekmeğe yapılan ve yine yapılacağı söylenen zamlar karşısında ekonomik öngörülebilirliğin yerini günlük fiyat artışları ve istikrarsız süreçlerin aldığını ifade etti.

Yakın zamanda asgari ücrete yapılan artışın bu zamlar karşısında eridiğini; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak asgari ücreti yeni ekonomik gerçekler ışığında tekrardan belirlemesi gerektiğini söyleyen  Kanat,  aynı şekilde hayat pahalılığının da tekrardan değerlendirilmesi ve bu zamlar karşısında her ay hayat pahalılığı oranlarının değişerek maaşlara yansıtılmasını istedi.

banner341
Kanat, şunları kaydetti:

“Bu ekonomik şartlar altında öngörülen asgari ücret, maaşlar ve hayat pahalılığı hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmamakta olup, bu ülkeyi yönetenlerin bu ülke vatandaşları için artık adaletli adımlar atması ve vatandaşlarının refah içerisinde yaşamasını sağlaması gerekmektedir.

Bay-Sen Sendikası olarak yapılan zamları protesto ederek sessiz kalmayacağımızı ve gerekli tüm adımları gerek Bay-Sen olarak gerekse diğer sendika ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde olarak yerine getireceğimizi kamuoyu ve değerli üyelerimiz ile paylaşırız.”

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2022 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Esnaf kredisi 1 Milyon TL'ye yükseltildi
Esnaf kredisi 1 Milyon TL'ye yükseltildi
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Klasik arabalar, 27 Mart Pazar günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacak
Klasik arabalar, 27 Mart Pazar günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacak
Özkıraç: “Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynamanıza müsaade etmeyeceğiz”
Özkıraç: “Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynamanıza müsaade etmeyeceğiz”
Gürcafer: “Kamu ihale yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı”
Gürcafer: “Kamu ihale yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı”
Ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak
Ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak
18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlenecek
18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlenecek
Oğuz Seracılar Birliği heyetini kabul etti
Oğuz Seracılar Birliği heyetini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim