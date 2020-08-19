Bay-Sen,  personel üzernde baskı yapıldığını savunarak, mücadele çağrısı yaptı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da yönetim tarafından atanan amirlerin personel üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini savunarak, BRTK yönetimine karşı mücadele çağrısı yaptı.
Kanat, kurum yönetiminin tehditlere devam ettiğini, yayın yönetmenliği yapan personele daha da baskı yapılarak ekstra görev yüklendiğini, personelin aşağılandığını, yönetimin aldığı ve imza koyduğu kararlara uymadığını öne sürdü.
BRTK çalışanlarına mevcut yönetime karşı mücadele çağrısı yapan Kanat, “Bu sistemle yönetilmeye hayır” dedi.