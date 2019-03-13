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BAY-SEN, KAMU İŞ’in eylemine destek belirtti

BAY-SEN, KAMU İŞ’in eylemine destek belirtti

13 Mart 2019 Çarşamba 12:21
BAY-SEN, KAMU İŞ’in eylemine destek belirtti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Hür – İş Federasyonuna bağlı Kamu İş’in yarın gerçekleştireceği “Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı”na yönelik eylemi desteklediklerini bildirdi.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakalı yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“Tüm sendikaların görüşü alınmadan hazırlanan ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesinden öte, kamu çalışanlarının haklarını budamaya yönelen bu çalışmanın reform olarak nitelendirilmesi yanlıştır.

Sendikamız Bay-Sen, Kamu Görevlileri Değişiklik yasası adı altında gerçekleştirilmek istenen hak budama düzenlemelerine karşı, bağlı bulunduğu Hür – İş Federasyonu ile birlikte mücadele etmeye devam edecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Baysen Kamuiş
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