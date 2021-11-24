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Bay-Sen BRTK’da yarın da grevde olacak

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:45
Bay-Sen BRTK’da yarın da grevde olacak

BAY-SEN ÜYELERİ TOPLANARAK BAŞBAKANLIK ÖNÜNE GİDECEK
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), bugün uygulanan grevin yarın da devam edeceğini açıkladı.
Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı açıklamada, Bay-Sen üyelerinin yarın sabah 06:00’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önünde bir araya gelerek saat 10:30’da Başbakanlık önüne gideceklerini belirtti.
Evrensel devlet anlayışında devletlerin yüzünün Devlet Televizyonları olduğuna dikkat çeken Kanat, “Bu bağlamda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun son zamanlarda gelmiş olduğu nokta bizim devletimizin yüzü olamaz” dedi.

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Kanat şöyle devam etti:
“Hak, hukuk, adalet yönünden çok geri gidilmiş, teknoloji bitmiş çağdan uzak kalmıştır. Demokrasinin en temel anlayışı ‘eşit işe eşit maaş’ resmi olarak kayıtlı ve belgeli BRTK’da göz ardı edilip adaletsizliğin en temel yanlışlığı yapılmaktadır. Bunun yanında her gün artan sıkıntılar, huzursuzluk, buna bağlı olarak mobbing olgusu yaşanmaktadır. Huzursuz kurum ve kuruluşlar, huzursuz toplumu; huzursuz toplum, huzursuz bir devleti oluşturur. Bu sıkıntıların sona ermesi ve yeni bir dönem anlayışı içerisinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çağdaş bir yapıya kavuşturulması için siyasi erkle birlikte bizlerin adım atması şarttır. Bizim yapmış olduğumuz eylem ve grevlerdeki tek amacımız “Bayrak” dediğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesi olan ve şu anki koşulları hak etmeyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu hak ettiği gönderde hak ettiği şekle getirmektir. Çağdaş gelecek ve yarınlar bizlerin azmi ve kararlılığı ile oluşacaktır. Bu sebeple bugünkü eylemimiz yarın da artarak devam edecektir.”
Bay-Sen bugün BRTK’da uyarı grevi yapmış ve grevin gerekçesini “BRTK Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat’ta aldığı kararı Müdür’ün uygulamaması neticesinde 43 kişinin toplu iş sözleşmesine dâhil edilmemesi” olduğunu açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 24.11.2021 23:17
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