BAY-SEN, BRTK'yı eleştirdi

BAY-SEN, BRTK'YI ELEŞTİRDİ

BAY-SEN, BRTK’YI, SENDİKANIN BUGÜNKÜ BASIN AÇIKLAMASINA “SANSÜR UYGULAYARAK, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGISIZLIK YAPMAKLA” SUÇLADI: “BUNU NE TARİH NE DE BRTK ÇALIŞANI AFFEDECEKTİR”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu (BRTK) sendikanın anayasal hakları çerçevesinde bugün yapmış olduğu basın açıklamasına “sansür uygulayarak, ifade özgürlüğüne saygısızlık yapmakla” suçladı.

Bay-Sen yönetim kurulu adına sendika başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.00’da sendika olarak, demokrasinin getirdiği anayasal hak olan basın açıklaması yaptıkları hatırlatılarak, “Ancak basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi son zamanlarda alışkanlık haline gelen demokrasi gaspı bir kez daha tekrarlanmıştır. Yapmış olduğumuz basın açıklaması kendi emeklerimizle yücelttiğimiz kurumda sansüre uğramış, bir kelimesi bile yayınlanmamıştır” denildi.

Demokrasilerin farklılık, çok renklilik ve herkesin hukuk nezrinde konuşabileceği, ifade özgürlüğünü içeren bir yapı olduğuna işaret edilen açıklamada, “İster doğru olsun ister yanlış olsun fikir ve görüşlere yer veren bir yapıdır. Ancak bugün, işleyenin sesi, demokrasiye ve saygıya uymayan bir şekilde kesilmiş ve tüm BRTK çalışanına haksızlık ve saygısızlık yapılmıştır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca “Bunu, ne tarih ne de BRTK çalışanı affedecektir. Bizlerin birlikteliği ve bölünmez bütünlüğümüz mutlak güzel günleri getirecektir” de denildi.