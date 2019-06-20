BAY-SEN: “BRTK yasasının günün koşullarına göre düzenlenmesi gerekir”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRT Kurumu Yasasının günün koşullarına göre düzenlenmesi, maddi ve idari konularda olması gereken seviyeye getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, kamusal yayıncılığın önemini vurguladı ve BRT Kurumu’nun çağdaşlaşma olgusunda en büyük araç olduğunu ifade etti.

Kanat, “Unutulmamalıdır ki bugün çağdaş devletlerin en büyük ortak paydası kamusal yayıncılıklarının güçlü olmasıdır. BRT Kurumu milletinin ve devletinin haklı sesini dünyaya duyurmasını, aynı zamanda dünyanın nereye gittiğini milletine göstermesi, uzakları yakın kılar” dedi.“Geçmişin hatalarını, özellikle 2008 ve 2010 yıllarında ne kadar ağır şekilde ödediğimizi hep beraber gördük ve yaşadık” diyen Kanat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bedelleri ödemeye hala daha devam etmekteyiz. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımızın gözlerine bakamadığımız gibi atalarımızda anarken mahcup durumdayız. Tüm bu durumdan çıkıp emanetçiler olarak önce inancımızı kaybetmemeliyiz. Kurum ve Kuruluşlarımıza önem vermeliyiz.”