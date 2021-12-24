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Bay-sen: “BRTK, Kıbrıs Türkü’nün sesi ve umudu olmuştur”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, 25 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel döneminde yokluklar içinde çok büyük bir çabayla kurulan BRTK’nin Kıbrıs Türkü’nün sesi ve umudu olduğunu belirtti. Kanat, “Bundan dolayı Kıbrıs Türk halkı için Bayrak, Bayrak, Bayrak anonsunun önemi çok büyüktür” dedi.

24 Aralık 2021 Cuma 11:30
Bay-sen: “BRTK, Kıbrıs Türkü’nün sesi ve umudu olmuştur”

Bay-Sen Başkanı Kanat, BRTK’nin 58’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesindeki yeri tartışılamayacak derecede büyük önem arz eden ve o dönem tek haberleşme aracı olan BRTK’nin, “Bayrak Bayrak Bayrak” ve “Burası Kıbrıs mücahidinin sesi” sloganlarıyla önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kanat, BRTK’nin tüm olumsuzluklara göğüs gererek 3 TV, 6 radyo kanalı, sosyal medya hesabı ve web sitesiyle var olma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Kanat, BRTK’nin gücünü sadece 58 yıllık deneyimden değil, tüm çalışanların üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesinden ve tüm olumsuzluklar, siyasi baskılar dolayısıyla çalışanların vermiş olduğu hak ve özgürlükler mücadelesinden aldığını belirtti.

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Kanat açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
“Bay-Sen olarak bizler, tüm çalışanlarımızla birlikte 1963 yılında Kıbrıs mücahidinin, bugün ise Kıbrıs Türk halkının sesi olan BRTK’nin daha ileriye giderek, nice 58 yıllar kutlaması ve değerimiz olan bu kurumun bugünlere gelmesinde emeği çok büyük olan çalışanların huzura kavuşturulması için aynı inanç ve kararlıkla boyun eğmeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. 

Hükümet edenlerin bir an önce BRTK’de yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturması gerektiğini hatırlatırız. Bu vesile ile BRTK’nin 58.kuruluş yıl dönümünü kutlar, BRTK’nin bugünlere gelmesine vesile olan başta fedakar Mücahitlerimizi saygı, hayatta olmayanları ise rahmetle anarak tüm BRTK çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.”


 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 12:54
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