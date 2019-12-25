Bay-Sen: “BRTK demokratik toplum düzeninin gelişmesine önemli katkılar koyuyor”

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Bayrak Radyosu’nun, 1963’te bir garajda elektrik enerjisi birkaç araba aküsünden sağlanarak, iki mücahit tarafından kurulduğunu anımsattı.
BRTK’nın 3 televizyon ve 6 radyo kanalıyla haber, belgesel, spor, müzik, ekonomi, kültür ve sanat programları yayınladığını kaydeden Kanat, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hem radyoda hem de televizyonda demokratik toplum düzeninin ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar yapmaya devam etmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı