Bay-Sen Başkanı Kanat’tan BRTK Müdürü ile ilgili açıklama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, Özel Af Yasası’nın ivedilikle Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesini talep ederek, BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un aldığı hapislik cezasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Özkurt’un "siyasilerin hedefi, tabiri caizse kurbanı" olduğunu kaydeden Kanat, “Yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, sorumlular yargı önünde hesap vermeli” dedi.

Alınan kararlara herkesin uyma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Kanat, “Esas sorumlular yargı önünde hesap vermeden sadece bir kişinin günah keçisi olması kamuoyu vicdanını yaraladı” şeklinde konuştu.

"Özkurt'un tarafsızlık ilkelerine uygun davrandığını, söz konusu yayının seçim yasaklarıyla değil, kamu menfaatiyle ilgili olduğunu" belirten İbrahim Kanat, “Gaye, ülkemize gelen suyun haberini halkla paylaşmaktı ama Sayın Özkurt ne yazık ki siyasilerin hedefi, tabiri caizse kurbanı oldu” dedi.

Davaya konu olan canlı yayının BRTK ile birlikte birçok TV kanalı tarafından verildiğini belirten Kanat, yasaya göre özel TV kanallarına işlem yapılamaz denildiğini, bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bay-Sen adına açıklama yapan Kanat, “Siyasilerin mükellef oldukları yasal düzenlemeye uymaması, yaptıkları açıklamalarla ilgili ceza almaması, haklarında tahkikat yapılamaması, dokunulmazlıklarının arkasına sığınmaları bu ülke ve ülke siyaseti için utanç vericidir” dedi.

Bu konudaki yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Kanat, siyasilere “Susmayın, Anayasaya göre Özel Af Yasası çıkarmak için gayret gösterin” diyerek seslendi.