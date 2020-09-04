Bay-Sen Başkanı Kanat BRT Müdürü Özkurt’u eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Başbakan Ersin Tatar’ın talebi üzerine BRTK’da toplu iş sözleşmesi konusunda Başsavcılığın “BRTK’da TİS uygulanabilir” dediğini ileri sürerek, buna rağmen, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un TİS’in gereklerini yerine getirmeyeceğini söylediğini iddia etti.



Kanat yaptığı yazılı açıklamada, bugün Başbakan Ersin Tatar ile, Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması ve var olan sorunların çözülmesi için görüştüklerini dile getirerek, Başbakan Tatar’ın, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nu sorunun giderilmesi için görevlendirdiğini kaydetti.

Müsteşar Köseoğlu’nun, Başsavcılık’tan, Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda seçim yasaklarının herhangi bir engel teşkil edip etmediği yönünde görüş alacağını ve sendikaya ileteceğini belirttiğini savunan Kanat, Müsteşar Köseoğlu’nun daha sonra sendikaya Başsavcılık’tan “17 Haziran’da imzalanan sözleşmenin uygulanması konusunda herhangi bir sakınca olmadığını ve Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanabileceği” görüşünü ilettiğini iddia etti.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun ilgili raporu BRTK Müdürü’ne de ilettiğini savunan Kanat, açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Bunun üzerine Sayın BRTK Müdürü ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Başsavcılık raporunun kendisine ulaşıp ulaşmadığını sordum ve geldiğini teyit etmesi üzerine Sayın BRTK Müdürü’ne hayırlısı olsun dileklerini ilettim. Sayın BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ise Toplu İş Sözleşmesi’ni uygulayıp uygulamamanın kendi elinde olduğunu ve kendisinin uygulamayacağını söyledi.”



Sendikanın yapmak istediğinin çalışanın hakkını aramak ve haklı mücadelesini desteklemek olduğunu vurgulayan Kanat, dün akşam gerçekleştirilen şok eylem ardından, BRTK Müdürü Özkurt’un polise şikayette bulunduğunu ve demokratik ve yasal bir hak olan eylemle ilgili polise ifade verdiklerini sözlerine ekledi.