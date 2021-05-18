Bay-Sen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Bay-Sen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Bandırmanın, suikasta uğrayacağı bilgisine rağmen 16 Mayıs günü Mustafa Kemal bandırmaya biner. Bu yolculuk, demokrasi, bağımsızlık ve adalet yolculuğudur. Bu yolculuk hak, hukuk ve özgürlük yolculuğudur. Bu yolculuk ya istiklal ya ölüm diyen bir lider ve milletinin yolculuğudur.

Çünkü bilir ki insan hayatındaki bazı değerler, candan önemlidir. Ve yine bilir ki korkaklar zafer anıt dikemez. Şimdilerde ise, İş Yasasını Grev ve Referandum Yasasına uyumlaştırma, dedikleri yasa çalışması yapılıyor. Başlığa bakıldığında ne kadar da olumlu görünüyor. Ancak tam anlamı ile, bizi bizden alıp, köşelilik sistemini getirmeye çalışıyorlar. Anlaşılan bilmiyorlar ki bizler Mustafa Kemal in, bir Başöğretmenin öğrencileriyiz.”