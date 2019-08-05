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Batı Nil Virüsüne karşı alınabilecek önlemler için bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda, Batı Nil Virüsü ile ilgili bireysel olarak alınması gereken önlemler gündeme getirilerek, kamuoyunu bilgilendirme kararı alındı.

Batı Nil Virüsüne karşı alınabilecek önlemler için bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda, Batı Nil Virüsü ile ilgili bireysel olarak alınması gereken önlemler gündeme getirilerek, kamuoyunu bilgilendirme kararı alındı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
Batı Nil Virüsüne karşı alınabilecek önlemler için bilgilendirme

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BATI NİL VİRÜSÜ KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI

TOPLANTIDA,  BATI NİL VİRÜSÜ HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BİREYSEL OLARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER GÜNDEME GETİRİLEREK, KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME KARARI ALINDI

Sağlık Bakanlığı’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda, Batı Nil Virüsü ile ilgili bireysel olarak alınması gereken önlemler gündeme getirilerek, kamuoyunu bilgilendirme kararı alındı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, bakanlık yetkilileri, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Biyologlar Derneği başkan ve yetkilileri katıldı.

Toplantıda, bireysel olarak alınması gereken önlemler , “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” sivrisinek ısırıklarından korunmak amacıyla yayımladığı maddeler ve afiş kamuoyunun bilgisine sunuldu.  

Batı Nil Virüsü hastalığının, Culex türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan, yaz ve sonbaharın ilk dönemlerinde görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çekilen toplantıda, ülkede ilk defa bu yıl bildirilen hastalık ve hasta sayısının artması nedeniyle bireylerin alması gereken önlemler bir kez daha tekrarlandı.

DURGUN SU BİRİKİNTİLERİ İLAÇLANMALI VEYA KURUTULMALI

Batı Nil Virüsü hastalığıyla mücadelede yapılması gerekenlerin,  hastalığın vektörü olan sivrisineklerin kontrol altına alınması olduğuna dikkat çekilen toplantıda, bu amaçla sivrisineklerin üreme alanı olan durgun su birikintilerinin ilaçlanması ve yahut küçük su birikintilerinin kurutulmasının önemine işaret edildi.

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ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Batı Nil Virüsü hastalığından korunmak için sivrisinek sokmalarından korunmanın esas olduğu vurgulanan toplantıda bireysel olarak alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

“Evlerimizin kapı ve pencerelerine sineklik takılması. Evlerimizde cibinlik kullanılması. Bahçelerimizde, sokaklarımızdaki su kuyuları, su depoları, foseptik çukurları, kullanılmayan havuzlar gibi su bulunan yerlerin üzerinin kapatılması.

Süs havuzları gibi su bulunan yerlerdeki suyun sık sık değiştirilip tazelenmesi.  Araba lastiği, konserve kutusu, yoğurt kabı, saksı altlıkları gibi içinde su birikerek sivrisineklerin üreyebileceği yerlerin kontrol edilmesi ve varsa suların boşaltılması ve kurutulması.

Evlerimizin etrafına sivrisinekleri kovucu feslikan, nane gibi ıtırlı bitkiler ekilmesi. Özellikle sivrisineklerin kan emme (ısırma) vakitleri olan akşam saatlerinde açık alanlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, mutlaka dışarı çıkılacaksa uzun kollu, uzun bacaklı giyecekler seçilmesi.

Sulak alanlar gibi riskli bölgelerde bulunmak zorunda kalacak olanların öncesinde vücutlarına sivrisinek kovucu spreyler sıkması.

Evlerimizin kapı-pencere pervazlarına rezidüel (kalıcı) ilaç uygulaması yapılması.”

Son Güncelleme: 05.08.2019 18:59
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