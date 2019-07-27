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“Batı Nil Virüsü" koordinasyon toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nda “Batı Nil Virüsü” konusunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

“Batı Nil Virüsü" koordinasyon toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nda “Batı Nil Virüsü” konusunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:39
“Batı Nil Virüsü" koordinasyon toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nda “Batı Nil Virüsü” konusunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İç İşleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Yoğun Bakım Hekimi Dr. Şükrü Onbaşı, Enfeksiyon Uzmanı Dr Selin Bardak ve bakanlık yetkilileri katıldı.
Başbakan Tatar, “Batı Nil Virüsü” konusunda gerekli önlem ve tedbirler için koordinasyon toplantısını düzenlediklerini, hükümet olarak alınması gereken tedbirler konusunda koordinasyonun sağlandığını, bu konuda hükümetin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirileceği belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli; Batı Nil Virüsü nadiren nörolojik semptomlara ve çok düşük oranlarda ölümlere yol açabilen bir virüstür,50 yıldan fazladır birçok ülkede bildirilmektedir. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir açıklamasında bulunarak, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen bu virüsün ülkemizde ilk kez tespit edildiğini söyledi.

Pilli, Batı Nil Virüsü sivrisinekler ile bulaşır. İnsandan insana bulaşması mümkün değildir. Damlacık, tükürük, el sıkışma veya öpüşme yolu ile asla bulaşmaz. Hastaların % 80’in de herhangi bir belirti görülmez iken yaklaşık %20’sinde ise ateş ve yaşamı tehdit etmeyen hafif semptomlar ile giden ve birkaç günde kendiliğinden iyileşen bir hastalık görülür ifadesinde bulundu.

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Toplantı öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ı detaylı olarak bilgilendirdiklerini belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerimizde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve hastaneye başvuran hastaları takip ettiklerini ve sürecin yakından takipçisi olduklarını vurguladı.

Bakan Pilli, tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, başka vaka olup olmadığının araştırıldığını vurguladı.

Batı Nil Virüsü teşhisiyle yatmakta olan, Hilmi Bolel’in maalesef hayatını kaybettiğini belirten Bakan Pilli, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini, ülkemizde hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alındığını vurguladı.

İç İşleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars ise, hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirlerinin alındığını belirtti.

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