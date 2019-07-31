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“Batı Nil Virüsü” ile Gazimağusa'da mücadele sürüyor...

Gazimağusa Belediyesi, 12 ay boyunca sivrisinek ile mücadele amacıyla yürüttüğü rutin ilaçlama çalışmalarına son günlerde ülkemizde görülen “Batı Nil Virüsü” ile ilgili de yoğunlaştırarak devam ediyor.

“Batı Nil Virüsü” ile Gazimağusa'da mücadele sürüyor...

Gazimağusa Belediyesi, 12 ay boyunca sivrisinek ile mücadele amacıyla yürüttüğü rutin ilaçlama çalışmalarına son günlerde ülkemizde görülen “Batı Nil Virüsü” ile ilgili de yoğunlaştırarak devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:11
“Batı Nil Virüsü” ile Gazimağusa'da mücadele sürüyor...

Sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen “Batı Nil Virüsü” vakasının ortaya çıkmasının ardından Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, önceden tespit edilen bölgelerde sivrisinekle mücadele çalışmalarını arttırdı.

İlaçlama çalışmalarının yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı daha çok kapsamlı bir şekilde sivrisinek ile mücadelemizi yapmamız gerektiğini kış aylarında görebilmiştik. Dolasıyla Mart ayı içerisinde biyolojik olarak mücadeleye sulak alanlarda ve göletlerde larvasit kullanarak başladık. Yağış oranlarında yaşanan artış sebebiyle her yıl yaptığımız mücadeleyi yaklaşık olarak %50 oranında arttırarak devam ediyoruz” dedi.

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Sivrisineklerle mücadelede en önemli noktanın larva aşamasında biyolojik mücadele ile yapılacağını belirten Başkan Arter, “Burada en önemli iş, biyolojik mücadele, yani larva aşamasında yapılacak mücadeledir. Buradan çıkarak uçkun hale gelen sivrisinekler için yapılan mücadele kimyasal bir mücadele olacak ve havadan ilaçlama yöntemi ile sağlanacaktır. Bu şekilde yapılan mücadelede ise istediğiniz miktarı kullanamazsınız. Biz bu çerçevede Mayıs ayı içerisinde havadan ilaçlamalarımızı başlattık. Geçen yıl 3 araç ile bu işi yaparken bu yıl 4’ü belediye bünyesinde ve bir tane de özel bir şirketten aldığımız araç ile gece ilaçlamalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Son günlerde ülkemizde etkisini gösteren “Batı Nil Virüsü” hakkında da açıklama yapan Arter, “Bölgemizde görülen “Batı Nil Virüsü” diye bir hastalık ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı ülkemizin her tarafında yaşanmaktadır. Bu sıkıntı çok kapsamlı bilimsel bir mücadele ister. Hem Sağlık Bakanlığı hem de yerel yönetimlere çok görev düşmektedir. Bu nedenle Gazimağusa Belediyesi olarak profesyonel bir ekip ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sulak alanların çok olmasından dolayı en fazla mücadelenin yapılması gereken yer Gazimağusa’dır.” ifadelerine kullandı.

Kapalı Maraş bölgesinde birikmiş suların da problem teşkil ettiğini belirten Başkan Arter, “Kapalı Maraş bölgesinde yağışlardan sonra bazı apartmanlarda ve bazı bölgelerdeki su birikintileriyle de mücadele ediyoruz. Dolasıyla sadece Mağusa ile değil Kapalı Maraş’ı da düşündüğümüzden işimiz iki katına çıkıyor” dedi.

Bölge halkının da gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Arter, “Bölgemizde bulunan apartmanlardaki su depolarının bir kısmının kapaklarının açık olduğu bu nedenle çok temiz olmadığını tespit ettik. Bu alanlar sivrisinekler için yumurtlama bölgesi teşkil etmektedir. Bu nedenle bölge halkının da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir” dedi.

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şube Amiri İlke Soyer ise yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görülen aşırı yağışlar sebebiyle Mart ayı sonundan itibaren planlı bir şekilde ilaç stoklarımızı tamamlayarak ilaçlamalarımıza başladık. Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı biyolojik larvasitler ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunlar doğa dostu ilaçlardır ve şu an göletlere, derelere ve sulak alanlara bu ilacı uyguluyoruz. Ayrıca Batı Nil Virüsü’nün ortaya çıkmasından dolayı geceleri araçla ulv yöntemi ile ilaçlamalarımızı arttırmış bulunuyoruz” dedi.  

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