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Batı bölgesi kaynıyor

21 Aralık 2022 Çarşamba 17:17
Batı bölgesi kaynıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel belediye başkanlığı yarışında Salahi Uçkan’ın yükselişi devam ediyor. Bölgede çok sevilen ve saygı duyulan Salahi Uçkan’ın en güvenilir aday olduğu vatandaşlar tarafından vurgulanıyor. Daha önceki başkanlığı döneminde yaptığı icraatlarla Lapta’ya çağ atlatmış olan Salahi Uçkan, vizyonu ile bütün adaylardan farklı bir felsefeyi bölgeye yerleştirmeyi hedefliyor. Muhtarlarla birlikte, gençlerin ve kadınların da aktif olarak bölge yönetiminde rol almasını isteyen Salahi Uçkan, oluşturulacak sanatçılar kurulu ile de bölge peyzajına derinlik ve estetik katmayı planlıyor.

İnsanları ayırmak yerine birleştirmek, kavgalı değil barışık ve huzurlu bir bölge yaratmak isteyen Salahi Uçkan, ‘’Bölgesel Kalkınma Planı” adı altında yeni bir vizyonu ortaya koymaya hazırlanıyor. Belediyecilikte daha önce yaptıkları herkes tarafından bilinen ve takdir edilen Salahi Uçkan’ın yeni vizyonunun, belediyecilikte çığır açacak bir devrim olacağına kesin gözle bakılıyor.

Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre bazı adaylar, özellikle Lapta, Alsancak ve Karşıyaka’da gerilerken,bağımsız aday Salahi Uçkan’a destek giderek artıyor.

Son altı yıldır birbirine söylemediği hakaret kalmayan ve birbirini düşman gören Mustafa Aktuğ, İbrahim Erbildim ve Fuat Namsoy’un esrarengiz bir şekilde birleşmesi, halkın tepkisine neden olmuştu. Alsancak’ta ise özellikle seçmenler, aday olan meclis üyeleri, esnaf ve belediye çalışanları üzerinde tehdit ve baskı uguladığı iddia edilen ve asabi tavırlarıyla eleştirilen Fırat Ataser’in de oldukça sıkıntılı ve yorgun görüntüsü dikkat çekiyor.

Fırat Ataser’in diğer bağımsız aday Mehmet Yulaf karşısında Alsancak’ta ciddi oy kaybına uğraması bekleniyor.

2018 seçimlerinde Fuat Namsoy’u desteklediği bilinen CTP adayı Emre Efendi’ye ise birçok bölgede tepki olduğu iddia ediliyor. Fuat Namsoy ile 2018 seçimlerinde yaptığı gizli ittifakla anılan Emre Efendi’nin bu konuda başının ağrıyacağı da gelen haberler arasında.

Kaynak: Kıbrıs express

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