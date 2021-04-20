Bass’tan Anayasa  Mahkemesi'nin din eğitimi ve öğretimi kararına destek

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, Anayasa Mahkemesi’nin “din eğitimi ve öğretimi” ile ilgili kararı sonrasında hedef alınması, eleştirilmesi ve siyasi anlamda Cenevre öncesi kısıtlı bir karar ürettiği yönündeki eylem ve söylemleri “siyasi şark kurnazlığı olarak” niteledi.

Anayasa Mahkemesi kararının doğru, yerinde olduğunu kaydeden Yeltekin, din eğitimi ve öğretiminin konusuna vakıf, uzman ve devletin denetim ve gözetim altına yapılması yönünde olduğunu ifade etti.



Kıbrıslı Türklerin 450 yıldır bu topraklarda yaşadığını, yargı bağımsızlığının, her kesimin sığınacağı en önemli liman olduğunu kaydeden Yeltekin, “Yargı bağımsızlığı ve yargıya olan güvenimiz bizim yaşam biçimimizdir” dedi.

