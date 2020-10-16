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Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!

Özel'de hasta bakan Kamu hekimlerine Başsavcılık 'dur' dedi ancak Sağlık Bakanlığı yasaları görmezden geldi.

16 Ekim 2020 Cuma 07:41
Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!
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Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!

Özel'de hasta bakan Kamu hekimlerine Başsavcılık 'dur' dedi ancak Sağlık Bakanlığı yasaları görmezden geldi.  Yasalara göre özel sağlık kuruluşları uzmanlık dalarının gerektirdiği personeli 'kadrolu' çalıştırmak zorunda.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Başsavcılıktan Kamu hekimlerinin özel hasta hakkını kullanması konusunda görüş aldı.

Hukuk Dairesi konuya ilişkin detaylı açıklama yaparak yasa ve kanunları Sağlık Bakanlığı'na bildirdi ancak bu karar Sağlık Bakanlığı tarafından hasır altı edildi.

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Başsavcılık, özel sağlık kuruluşlarında görev yapacak personele ilişkin kurallar kapsamında şu hususlara dikkat çekti; "Özel sağlık kuruluşları, Özel sağlık kurulu çalıştırma yetki belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli kadrolu olarak çalıştırmak zorundadır."

KIBRIS MANŞET’'e konuşan Serbest Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu'da, 'Tüzük kapsamında protokol yapılan sağlık kuruluşları kadrolu serbest hekim bulundurmak zorundadır.  Bulundurmadığı branşlarda hizmet veremez. Ayrıca yasalar tüzüklerin üzerinde olduğundan dolayı sağlık kurumları ücretler tarifesi değişiklik tüzüğü ile kamu hekimlerine yasaya aykırı bir durum yaratmak söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın 'yasa dışılığa dur' demesine rağmen Sağlık Bakanlığı  konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadı.

Serbest Çalışan Hekimler de Bakanlığı yeniden dava ederek  hukuk mücadelesini sürdürüyor.

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