banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Sosyal Medyada Ahmet Gaf sahte hesabıyla yapılan rüşvet iddialarını kapsayan paylaşımlar Başsavcılığı harekete geçirdi

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Sosyal Medyada Ahmet Gaf sahte hesabıyla yapılan rüşvet iddialarını kapsayan paylaşımlar Başsavcılığı harekete geçirdi

25 Ocak 2020 Cumartesi 11:44
Başsavcılık soruşturma başlattı!

Sosyal Medya'da Ahmet Gaf adlı sahte hesapta bazı savcı, asker ve polisin rüşvet aldığı yönündeki paylaşımlar üzerine Başsavcılık soruşturma başlattı.

Paylaşımda bazı kişilere kesilen çek yapraklarına da yer verildi.

Yapılan paylaşımlarda şu açıklama da yer aldı:

"##Nerde kalmıştık
#Siz kendinizi çok akıllı mı zannediyorsunuz ? Farkındamısınız bilmem ama gram aklınız yok !!!!!Aklınızı başınıza alacağınıza daha beter dellenmişsiziz !!!! Kaşınıyorsunuz madem biraz daha derin kaşıyalım !!!!!
#Ey KKTC'nin başta Başsavcılığı, Yargıç ve savcıları, YSK, kısacası ADALET'in başını çekenler !!! Ey KKTC'nin halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hassas noktalarda görev yapan personelleri, hükümetin idare ettiği bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı hassas daireler !!!! PGM nin hassas odaları !!!!! Yasalara aykırı bir şekilde dinleniyor ve izleniyor olabilirsiniz !!!! "Yok artık" veya "abartıyor" dediğinizi duyar gibiyim. Müsadenizle anlatayım. Bekir Barut isimli bir kişi var, bir süre polislik yaptı, hem de sahtecilik uzmanı olarak ve aniden sebepsiz yere polislikten istifa edip bir şirket kurdu, buraya kadar normal, polislik maaşı yetmedi herhalde diyebilirsiniz !!!! Peki bu kurduğu şirket ne yapıyor ? Kimlerle çalışıyor ? Kimlere hizmet ediyor ? Öncelikle yasal boyutunu bir kenara koyuyorum, direk KKTC anayasasına göre yasadışı boyutlarına girelim !! Bekir Barut son 3 yıl içerisinde yurtdışından 150 civarında son teknoloji minyatür kamera yani böcek kamera olarak bilinen kameralardan getirtti, tabi ki kayıtsız ve izinsiz !! 100 civarında GPS li son teknoloji takip sistemleri, 120 civarında da ortam dinleme cihazları ayrıca böcek, dinleme, gizli kamera bulma cihazları !!! Polis soruşturmalarına bilirkişi raporları verdi, hem de onlarca !!!!! İstifa ettiği polis teşkilatının sırtından çok çok daha fazlasını kazandı !!!!! Peki bu cihazlar nerede kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor ? Yukarıdaki yazıda belirttim !!!! Peki amaç ne ? Planlanan neydi ? Onu da söyliyeyim, E. K. Başsavcı olacak !!! H. Y. PGM'nin başına geçecek, A. H. PGM'nin en hassas birimi olan Siyasi Bölüm Müdürü olacak ve savcılık ile PGM'yi istedikleri gibi şekillendirecekler. Sadece bunlar mı peki ? Çok daha önemlisi Cumhurbaşkanı !!!!! Az kalmıştı ancak Cumhurbaşkanı çevrilen filmi öğrendi, tabii bu anlattığım detaylar kadar değil !!!! Gerek PGM'ye gerek, GKK'ya, herşeyden önemlisi bu topluma son 3.5 yılda ne kadar tahribat verildi farkındamısınız? Tehdit ederek susturdukları yüzü aşkın polis, işadamları, askerler vs. Zamanın KTBK ve GKK'sıbile inanarak boyun eğmişti bu kumpasçılara !!!!!

banner317
#Şimdi gelelim bu Ahmet Gaf kimdir sorusuna !!!!! Ben H. Y.'yım, Adem'im, Ergül'üm, Ediz'im, B. B.'um, B. S.im, Bünyamin'im, H. Ç.'yim......... Kısacası Yeşildağlı & Ergül & Adem üçlüsünün kumpasçısından biriyim !!!! Kısacası sizden biriyim !!!!!
#Ey bu ülkenin Cumhurbaşkanı, yargısı ve Güvenliği, uyanın !!!! Bunlar acı gerçekler !!!!! Gereğini çok hızlı bir şekilde yapmak için fazla zamanınız yok !!!!!
#basın mensupları siz neden sustunuz ? Basit iftiraları bile manşete taşırken ne oldu da belgeleri ile ispatlanmış yazıları haber yapmadınız, Ey Ş. L. sen da bu kumpasın içindesin adamların ile birlikte veya Ü. B., ve birçoğunuz !!!!!!!
#HAK VE ADALET için mücadeleye devam, yarına kadar değil ÖLENE kadar !!!!!!"

Son Güncelleme: 25.01.2020 12:49
Anahtar Kelimeler:
KktcBaşsavcıSoruşturmaRüşvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte dekontla üniversiteye kaydolacaktı!
Sahte dekontla üniversiteye kaydolacaktı!
“Baba Parası” filmi oyuncuları City Mall’da Kıbrıslı sevenleri ile buluştu
“Baba Parası” filmi oyuncuları City Mall’da Kıbrıslı sevenleri ile buluştu
Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi
Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi
Doç.Dr.Acar: “İlk yardım hayat kurtarır”
Doç.Dr.Acar: “İlk yardım hayat kurtarır”
DİN GÖR-SEN depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
DİN GÖR-SEN depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması gerçekleşti
Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması gerçekleşti
Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...
Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...
İzcan:” Elazığ Ve Malatya’da Yaşanan Can Kaybı Ve Yaralanmalardan Üzüntü Duyuyoruz”
İzcan:” Elazığ Ve Malatya’da Yaşanan Can Kaybı Ve Yaralanmalardan Üzüntü Duyuyoruz”
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Kgs 1. Basamak Sınavı Bugün Yapılıyor
Kgs 1. Basamak Sınavı Bugün Yapılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim