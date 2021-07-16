Bass: Yapılan referandum yasadışı

Bass tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sendikamız BASS, Li-Koop Ltd’te örgütlü ve yetkili bir sendikadır. Ancak bugün sendikamız konu ile ilgili yargıda olmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı yetkisini kötüye kullanmış ve Li-Koop Ltd’te yasa dışı bizzat taraf tutarak yasa dışı referandum yaptırmıştır.

Bu referandum süresinde sendikamıza imza karşılığı herhangi bir bildirim, yazı ve/veya tutanak imzalatılmamış her şey gizli-kapaklı ve taraflı yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı geçmiş sendikacılık döneminden kalma hesaplaşma duygusu içerisinde partizanca, intikam duyguları içerisinde ve yasa dışı olarak referandum yaptırmış olması yanında bilgisizliği ve partizanca tutumu ülkedeki tüm çalışma hayatını olumsuz etkileyecektir. Bu çıkmazın sonucunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nasıl ödeyecektir?"