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Bass: “Vakıflar İdaresi’nin hiçbir yasal sorumluluğu yoktur”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşananlarla ilgili olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:45
Bass: “Vakıflar İdaresi’nin hiçbir yasal sorumluluğu yoktur”

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, “Halk Vakfı Yaşam Sitesi özel çağdaş bir vakıftır ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin orada yaşananlar ile hiçbir yasal sorumluluğu yoktur. Devletin resmi kurum-kuruluşlarının görevlerini yapmadığı bir sistemde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni hatalı göstermek doğru bir düşünce değildir” dedi. 
Yeltekin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 1571’den bugüne kadar gelirlerinden insanlık için hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm gücünü insanlığa sunduğunu belirterek, Vakıflar İdaresi’nin “bir takım düşünceler tarafından ve özellikle hiçbir bilgi sahibi olunmadan eleştiri odağı haline getirilmek istendiğini” öne sürdü.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kendi bünyesinde bulundurduğu vakfiyelerin emlak ve kira sözleşmelerini düzenleyip kira tahsil ederek işlevini sürdürdüğünü belirten Yeltekin, çağdaş vakıflar diye adlandırılan vakıfların ise yasa gereği kuruluşlarının mahkeme kararı ile sadece Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iznine tabi olduğu ve İdare’nin kuruluş aşamasından sonra hiçbir yetki ve sorumluluğunun olmadığını söyledi.

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Yeltekin,  ülkede faaliyet gösteren özel çağdaş vakıfların, devletin resmi kurum-kuruluşlarına karşı sorumlu olduğunu kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 31.01.2022 15:02
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