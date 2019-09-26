BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasal mevzuata aykırı kararlar aldığını ve zarara uğrattığını iddia ettiği Li-KOOP yönetiminin hala görevden alınmadığını belirtti.

Yeltekin Li-Koop Ltd. Yönetim Kurulunun 2018 yılını zarar gösterdiğini ayrıca 2015 yıl sonu denetimlerinde fasıl 114’ün 34. ve 36. maddesine aykırı kararlar ile Li-Koop Ltd.’i zarara uğrattığını iddia etti.

Açıklamada “Bu zararları ve resmi belgeleri gizleyen şimdiye kadar ayni şekilde yani fasıl 114’e göre bu zararları devam ettirenler ister kamu görevlisi olsun ister olmasın sorgulanmalıdır. Li-Koop Ltd.’te fasıl 114’ün 34. maddesine göre suç işlenmiş ve 36. maddesine göre para ve hapis cezası ile yargılanması açık ve nettir” iddiasında bulunuldu.



Halkın ve üyelerimin mevduat ve destekleri ile kurulan Li-Koop Ltd’in aile çiftliği gibi yönetildiği ileri sürülen açıklamada, Kooperatif Şirketler Mükayyitliğinin Li-Koop Ltd’in mali yönlerini sorgulaması gerektiği ifade edildi.



