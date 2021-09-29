banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
AdaPass soruşturması devam ediyor
AdaPass soruşturması devam ediyor
Devlet Piyangosu dün akşam çekildi
350 bin TL devretti
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Beton mikseri devrildi
Beton mikseri devrildi
banner376

BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) hakkında yazılı açıklama yaptı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 15:00
BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin,  BASS’ın, Li-Koop’ta yetkili sendika olduğunu anımsatarak, kurumda şu anda mevduat sahiplerini korumak adına inceleme ve soruşturma yapıldığını kaydetti. Açıklamada kooperatif genel kurulunun “her şey yoluna girdikten sonra” yapılması gerektiği belirtildi. 
Yeltekin şöyle dedi:
“Şu anda görev yapan kooperatif şirketler mukayyidi ve müfettişlerin görev anlamında denetim yapması bazı kooperatiflerde ciddi idari ve mali bozukluklar tespiti ile daha derin incelemeler gerekliliği doğmuştur. Li-Koop Ltd  mevduat sahiplerini korumak adına daha derin inceleme ve soruşturma sürerken ‘genel kurul’ talebi aslında denetimden kaçmak eski bozuk sisteme geri dönmek için yaygara koparmaktır…

banner341
Şu anda Li-Koop Ltd’te çalışan tüm üyelerimiz  son derece özgür, rahat ve geçmişte yapılan baskılardan uzak, Devlet memurlarının güvencesinde ve himayelerinde çalışmaktadırlar.”

 

banner360
Son Güncelleme: 29.09.2021 15:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar yardım
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar yardım
DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu
DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu
TDP, hükümetin “KIB-TEK özelindeki karar ve uygulamalarıyla ilgili” dava dosyaladı
TDP, hükümetin “KIB-TEK özelindeki karar ve uygulamalarıyla ilgili” dava dosyaladı
9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı Cuma günü başlıyor
9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı Cuma günü başlıyor
KKTC CSO Sezon Açılış Konseri sanatseverlerle buluşacak
KKTC CSO Sezon Açılış Konseri sanatseverlerle buluşacak
Hibe desteği alan girişimciler belli oldu
Hibe desteği alan girişimciler belli oldu
“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” kapsamında borular döşenmeye başlandı
“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” kapsamında borular döşenmeye başlandı
Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”
Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”
Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanması isteniyor
Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanması isteniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim