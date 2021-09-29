BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BASS’ın, Li-Koop’ta yetkili sendika olduğunu anımsatarak, kurumda şu anda mevduat sahiplerini korumak adına inceleme ve soruşturma yapıldığını kaydetti. Açıklamada kooperatif genel kurulunun “her şey yoluna girdikten sonra” yapılması gerektiği belirtildi.

Yeltekin şöyle dedi:

“Şu anda görev yapan kooperatif şirketler mukayyidi ve müfettişlerin görev anlamında denetim yapması bazı kooperatiflerde ciddi idari ve mali bozukluklar tespiti ile daha derin incelemeler gerekliliği doğmuştur. Li-Koop Ltd mevduat sahiplerini korumak adına daha derin inceleme ve soruşturma sürerken ‘genel kurul’ talebi aslında denetimden kaçmak eski bozuk sisteme geri dönmek için yaygara koparmaktır…



Şu anda Li-Koop Ltd’te çalışan tüm üyelerimiz son derece özgür, rahat ve geçmişte yapılan baskılardan uzak, Devlet memurlarının güvencesinde ve himayelerinde çalışmaktadırlar.”