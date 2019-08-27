banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96468
ALTIN
287.688
DOLAR
5.8378
STERLİN
7.1458
EURO
6.4879
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Havaya ateş açtı tutuklandı
HAVAYA ATEŞ AÇTI TUTUKLANDI
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Bass, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni göreve davet etti

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet edere, Li-Koop Ltd’in her açıdan incelenmesini talep etti.

Bass, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni göreve davet etti

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet edere, Li-Koop Ltd’in her açıdan incelenmesini talep etti.

27 Ağustos 2019 Salı 08:02
Bass, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni göreve davet etti

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet edere, Li-Koop Ltd’in her açıdan incelenmesini talep etti.

Yeltekin, mali hesapların yanında sendikal usulsüzlüklerin mali boyutunun, çalışma hayatıyla ilgili usulsüz uygulamaların ve resmi makamlar tarafından yapılan usulsüzlüklere kesilen cezaların araştırılması gerektiğini kaydetti.

banner317
Ali Yeltekin konuyla ilgili yazılı açıklamasında, örgütlü ve yetkili olduğu Li-Koop Ltd’te son günlerde yaşanan gelişmeler karşısında yönetim kurulunun dün yaptığı basın açıklamasını trajik ve komik bulduklarını belirtti. 

Kamuoyuna yanlış bilgi verilmek istendiğini savunan Yeltekin, biç bir kooperatifin yasal mevzuat dışı uygulama yapamayacağını kaydetti.

Yeltekin,  açıklamasında şunları ifade etti:
“Dünkü açıklamalar ‘Çabuk hırsız ev sahibini bastırır’ nitelikte olup Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişlerinin denetim ve tespitleri sonrasında Li-Koop Ltd. yönetimi bilgi sahibi olmuştur. Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da dile getirdiğimiz gibi, ‘çiftlik düzeni’ndeki Li-Koop’ta kızlarını ve oğullarını işe alan yönetim, çalışma ve hizmet alma uygulamalarından da ciddi anlamda sorumludur. Anlaşılan odur ki Li-Koop Ltd. yönetimi kooperatifçilik anlayışından ve yönetiminden haberdar değildir”

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta Ve Ticaret Çalışanları SendikasıBASSLi-koopKooperatif Şirketler Mukayyitliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcıların eylemi sona erdi...
Avcıların eylemi sona erdi...
"Mağusa borç yükünün altındadır"
"Mağusa borç yükünün altındadır"
Düç’ten Arazi Kiralamak İsteyenlerin 20 Eylül’e Kadar Başvurması Gerekiyor
Düç’ten Arazi Kiralamak İsteyenlerin 20 Eylül’e Kadar Başvurması Gerekiyor
Özersay: “statüko Ezber Bozan Adımlarla Kırılır”
Özersay: “statüko Ezber Bozan Adımlarla Kırılır”
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine
Keser: “Avcıları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”
Keser: “Avcıları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kitap fuarı başladı
Kitap fuarı başladı
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi düzenliyor
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi düzenliyor
Özersay, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı...
Özersay, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı...

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim