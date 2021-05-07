Bass hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak “parti devleti” görevini üstlenmekle suçlayan Yeltekin, özel sektör çalışanlarını açlığa mahkum edildiğini söyledi.
07 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak “parti devleti” görevini üstlenmekle suçlayan Yeltekin, özel sektör çalışanlarını açlığa mahkum edildiğini söyledi.
Son Güncelleme: 07.05.2021 12:50