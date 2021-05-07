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Bass hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümete eleştiride bulundu.

07 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Bass hükümeti eleştirdi
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Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak “parti devleti” görevini üstlenmekle suçlayan Yeltekin, özel sektör çalışanlarını açlığa mahkum edildiğini söyledi. 

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“Ülkeyi yöneten bu partili zihniyetlerin son günlerde partili ve akrabalarını yüksek maaşla kamuya sözleşmeli personel aldıkları yetmezmiş gibi de barem 18’den Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü atama gaileleri vardır” diyen Yeltekin, hükümet edenlerin tek derdinin kendileri ve çıkarları olduğunu da öne sürdü. 
 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 12:50
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