banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

BASS hayat pahalılığının dondurulmasını eleştirdi

BASS  Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklama yaptı..

01 Nisan 2021 Perşembe 12:00
BASS hayat pahalılığının dondurulmasını eleştirdi
banner337

BASS  Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, hükümete “ülkeyi yönetemeyen, hiçbir ekonomik akla sığmayan, kamuda tasarruf tedbirlerini alamayan üçlü kararnameler ile hala daha müdür/müsteşar atayan  düşünceler, hayat pahalılığını dondurma kararında kamu görevlileri, emekliler, sosyal sigorta emeklileri, asgari ücretliler, fakir fukara yardımı alanlar etkilenirken piyasada bulunan tüm temel ihtiyaçların ve yan ürünlerin de fiyatları dondurulabilecek mi?” eleştirisinde bulundu.

banner341
BASS olarak hayat pahalılığının dondurulmasının ülkede yaşayan tüm emekçi kesimlerin daha da fakirleşmesine yol açacağına işaret eden Yeltekin, dövizin yükselmesine çare bulamayan, asgari ücreti sefalete çeviren, piyasayı kontrol edemeyen, ülkede hiçbir kesim üzerinde etkili olamayan  hükümetin aldığı tek kararın halkı fakirleştirmek, bu topraklardan göç ettirmek olduğunu savundu.

banner360
Son Güncelleme: 01.04.2021 12:44
Anahtar Kelimeler:
Hayat Pahalılığının DondurulmasıBASS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
Kanserde erken tanı önemli
Kanserde erken tanı önemli
KTOEÖS'den açıklama
KTOEÖS'den açıklama
Özyiğit “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliği hakkında eleştiride bulundu
Özyiğit “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliği hakkında eleştiride bulundu
Arıklı eleştirileri yanıtladı
Arıklı eleştirileri yanıtladı
Gazimağusa’daki PCR testleri bugünden itibaren Maraş MGA’da yapılacak
Gazimağusa’daki PCR testleri bugünden itibaren Maraş MGA’da yapılacak
Saner'den TRT'ye teşekkür
Saner'den TRT'ye teşekkür
Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"
Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"
Yağış miktarları
Yağış miktarları
LTB online uygulaması devrede
LTB online uygulaması devrede

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim