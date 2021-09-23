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Bass'dan basın açıklaması

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin basın açıklaması yayımladı..

23 Eylül 2021 Perşembe 12:10
Bass'dan basın açıklaması

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BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yayımlanan basın açıklaması'nın içeriği şöyle:

"Sendikamız BASS, Li-Koop Ltd’te yetkili ve örgütlü bir yapı içerisindedir. Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin görevden aldığı ve yargıda bulunan eski yönetim kurulu ve Çağ-Sen sendikası arasında 22/96 sayılı yasanın 14. Maddesine göre “yasa dışı-yetkisiz” olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi Yargıtay kararı uyarınca “Ara Emri” ile durdurulmuştur. Yargı süresi devam etmektedir.

Dün yerel bir basında ve sendika özel sayfasında açıklama yapan sözde sendika yaptığı yasadışı uygulamaları hiç utanmadan yasalmış gibi göstermektedir. Halkımıza doğruları anlatmamakla  sendikal ahlak ve  etik kurallara uymayarak kendi çıkarlarını gözetmiştir.

Li-Koop Ltd’te denetimlerin sürdüğü, mali hesapların hazırlığı, mali kaynakların nasıl siyasi anlamda kullanıldığı, mevduatların yandaşlara nasıl peşkeş çekildiği, eş-dost, partilere kefilsiz-ipoteksiz dağıtıldığı ortada iken, o dönmede çalışma yasalarına aykırı uygulamalar bazı personele baskıcı, tehdit yapılırken, eski yönetim kurulu başkanının kızı Li-Koop Ltd hukuk müşaviri, yönetim kurulu üyelerinin çocukları münhalsiz sınavsız Li-Koop Ltd’te işe alınırken, bu sözde sendikanın sesi hiç çıkmadı, eylem değil açıklama dahi yapmadı. Yapılan tüm yasa dışı ve usulsüzlüklerini sahiplenmiştir.

Şu anda Li-Koop Ltd’te bazı çalışanların yandaş sendikayı kullanarak siyasi rant ve geçmiş uygulamaları ört-pas etme düşüncesinde oldukları gerçeği ortadadır. Li-Koop Ltd’te çalışan bazı personelin ve sözde sendikanın Li-Koop Ltd genel kurul istemesi geçmişi ört-pas etmenin masum açıklamasıdır. Sendikamız olarak Li-Koop Ltd’te görevli bulunan idare memurunun yargıda olan bir konunun sonuçlanmadan herhangi bir adım atmaması doğru ve yerinde bir karardır. Yukarıdaki anlatım ışığında Li-Koop Ltd idare memurunun tüm gerçekleri halk ile paylaşması gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
BASSHürişLikoop
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