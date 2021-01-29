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BASS, Cypfruvex çalışanlarının neden ödenmediğinin açıklanmasını istedi

Kıbrıs Türk, Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS Sendikası), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Cypfruvex Ltd.’te çalışan 53 kişinin maaşlarının ödemediğini söyleyerek, hükümetten ödemelerin yapılmaması konusunda açıklama talep etti.

29 Ocak 2021 Cuma 19:00
BASS, Cypfruvex çalışanlarının neden ödenmediğinin açıklanmasını istedi
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Kıbrıs Türk, Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS Sendikası), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Cypfruvex Ltd.’te çalışan 53 kişinin maaşlarının ödemediğini söyleyerek, hükümetten ödemelerin yapılmaması konusunda açıklama talep etti.

BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Cypfruvex Ltd.’te bulunan sendika üyelerinin, “Maliye Bakanlığı’nın gazabına uğradığı” ileri sürülerek, “53 kişiyi ödemekten aciz Maliye Bakanlığında bu ödemeleri yapamayanlar ek mesai almaya devam ederken Cypfruvex Ltd. çalışanları aç kaldı” denildi.

“Bu olanlar karşısında Maliye Bakanlığı devletin özel sektör çalışanına, emeklisine ve şu anda canımıza okuyan Kovid-19’a nasıl çare üretecek?” diye soran Yeltekin, açıklamasında şunları da kaydetti:

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“BASS sendikası olarak, başta asgari ücretliyi ölüme terk eden, Kovid-19’a aldığı kararları yazboz tahtasına çeviren, kendi kurumlarına, kendi insanına bile sahip çıkamayan bir hükümet, acaba neye çare üretecek biz de toplum gibi merak ediyoruz. Aç kalan Cypfruvex Ltd. çalışanlarına maaşlarının ödenmemesinin sebebini derhal açıklamanızı bekliyoruz.”

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Son Güncelleme: 29.01.2021 20:59
Anahtar Kelimeler:
CypfruvexBASS Sendikası
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