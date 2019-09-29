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Başpapaz "çözüm hiçbir zaman olamayacak" dedi

Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini; çünkü Türkiye’nin yalnızca Kıbrıs’ın tümünü almayı değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun da hakimiyetini eline geçirmeyi istediğini iddia etti.

Başpapaz "çözüm hiçbir zaman olamayacak" dedi

Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini; çünkü Türkiye’nin yalnızca Kıbrıs’ın tümünü almayı değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun da hakimiyetini eline geçirmeyi istediğini iddia etti.

29 Eylül 2019 Pazar 14:18
Başpapaz "çözüm hiçbir zaman olamayacak" dedi


Simerini gazetesine röportaj veren II. Hrisostomos, Kıbrıs sorunu için endişelenmediğini, çünkü çözümün hiçbir zaman olmayacağını belirtirken, Türkiye’nin tüm Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in hakimiyetini ele geçirmek istemesinin, diğer ülkelerin menfaatine olmadığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bunu gerçekleştiremeyeceğini öne sürdü.


II. Hrisostomos, Erdoğan’ın akıllı bir insan olduğunu, ülkesinin daima geliştiğini görmek istediğini, ülkesini sevdiğini, cesur bir lider olduğunu, ancak hata yaptığını belirtti.
Erdoğan’ın, “inancını” kılavuz alarak ülke yönettiğini ve İslami yol izlediğini kaydeden II. Hrisostomos, yolun ne Avrupa ülkeleri, ne ABD, ne de Rusya ve Çin tarafından kabul görmediğini ve Erdoğan’ın hiçbir zaman Orta Doğu’ya egemen olamayacağını kaydetti.

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II. Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Birçok kez Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ve bugüne kadar hiçbir liderin sorunu çözemediğini söylediğini” dile getirdi.
Anastasiadis’ten iki şey yapmasını istediğini belirten II. Hrisostomos, bunlardan birinin ekonomiyi desteklemek, diğerinin de Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) çağdaş silah sistemleriyle donatmak olduğunu ifade etti.


Habere göre II. Hrisostomos, röportajında eğitim sistemi, Rumların dindarlığı, “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti’nin açıklamaları, Kilise’nin başörtüsü ile ilgili tezi ve ekonomik krizle ilgili görüşlerini de anlattı.
II. Hrisostomos, sağlığının da iyi olduğunu ve yaşadığı sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Son Güncelleme: 29.09.2019 14:23
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