Başman petrol büyük çekiliş olan Toyata Vitz şanslı numara belli oldu

BAŞMAN PETROL BÜYÜK ÇEKİLİŞ OLAN TOYATA VİTZ ŞANSLI NUMARA BELLİ OLDU

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da bulunan Başman akaryakıt istasyonunun müşterilerine yönelik düzenlemiş olduğu bir kişiye otomobil kampayası çekilişi noter Metin Delideniz gözetiminde gerçekleştirildi .

Toyata Vitz kazanan şanslı numara ise 040563 olarak belirlendi. 10 gün içerisinde sahibi çıkmaz ise yedek numara 013403 olarak belirlendi. İstasyon sahibi Tolga Başman yaptığı açıklamada müşterilerine biletlerinizi kazanan çıkana kadar atmayınız.

Yoğun ilginizden dolayı herkese teşekkür ederiz açıklamasında bulundu.