banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
Acı haber
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
banner405

Başman petrol büyük çekiliş olan Toyata Vitz şanslı numara belli oldu

02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:10
Başman petrol büyük çekiliş olan Toyata Vitz şanslı numara belli oldu

BAŞMAN PETROL BÜYÜK ÇEKİLİŞ OLAN TOYATA VİTZ ŞANSLI NUMARA BELLİ OLDU

Ergün YAHAT

banner341
Gazimağusa'da bulunan Başman akaryakıt istasyonunun müşterilerine yönelik düzenlemiş olduğu bir kişiye otomobil kampayası çekilişi noter Metin Delideniz gözetiminde gerçekleştirildi .

Toyata Vitz kazanan şanslı numara ise 040563 olarak belirlendi. 10 gün içerisinde sahibi çıkmaz ise yedek numara 013403 olarak belirlendi. İstasyon sahibi Tolga Başman yaptığı açıklamada müşterilerine biletlerinizi kazanan çıkana kadar atmayınız.

Yoğun ilginizden dolayı herkese teşekkür ederiz açıklamasında bulundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
‘KIB-TEK 120 milyon TL daha borçlandı"
‘KIB-TEK 120 milyon TL daha borçlandı"
"Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız"
"Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız"
"Son perde: Maskaralığın şahikası!"
"Son perde: Maskaralığın şahikası!"
Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı
Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Sucuoğlu görevi iade etti
Sucuoğlu görevi iade etti
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim