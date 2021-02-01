Başman memuru fena KIZDIRDI!..

Dudak uçuklatan servetiyle dikkat çeken İş İnsanı Ali Başman'ın Kıbrıs Türk halkını kutuplaştıran ve kamu çalışanın cebine göz diken açıklamalarına tepkiler "boykot" çağrısına dönüştü.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Hızlı tüketim ürünleri, kozmetik, ev tekstili, dünyaca ünlü tekstil mağzaları, inşaat, tarım sektörü ve bunların yanında da Casino ortaklığı gibi bir çok iş kolunda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ultra zengin Ali Başman, geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkışla gündem oldu.

Başman, kamu ve özel sektör çalışanları arasında kutuplaşmalara yol açan açıklamasında kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılmasını istemişti.

NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR!

Sosyal medyada alın teriyle çalışan kamu çalışanlarının hışmına uğrayan Ali Başman'a serveti ve bir çok vatandaşın önünden bile geçemediği lüks mağazaları için ne kadar vergi ödediği sorusu soruldu.

Ali Başman'ın servetine karşı şirketlerinin ne kadar vergi beyan ettiği, devlete olan yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirip getirmediği, kendi çalışanlarına ne kadar destek olduğu sorgulanır oldu.

BOYKOT ÇAĞRISI

Belediye Emekçileri Sendikası Ali Başman'ın sattığı tüm ürünleri boykot etme çağırısı yaptı. Sendika açıklamasında "Sermaye patronlarından Ali Başman’ın kendisine yıllardır para kazandıran insanlara teşekkür edeceğine, hatta minnet duyacağına kalkıp onların cebindeki paraya göz dikmesi tam bir vefasızlık örneğidir.Tüm üyelerimizle emekçi halkımızı bu adamın sattığı tüm ürünleri boykot etmeye çağırıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

EL-SEN Başkanı Özkıraç da Ali Başman'a yönelik eleştirilerde bulundu. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Paranla birçok şeyi satın alabilmişsin ama yeterince insanlık alamamışsın” dedi.

TEŞVİK VE HİBECİ ULTRA ZENGİNLER

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu da "Teşvik ve hibe adı altında kendilerine geçilen kıyaklardan vazgeçmeyen, taahhüt ettiği verginin büyük bölümünü devlete ödemeyen bir kesim ultra zengin, sözde özel sektörün desteklenmesi derdiyle kamu çalışanlarının maaşına el konulması anlamına gelen önerilerle ortaya çıkmaktadır. Çalışanların maaşının geri ödeme olmaksızın kesilmesini önermek, ne Ali Başman’ın, ne de bir başkasının haddine değildir." açıklamasında bulundu.

Başman'ın çıkışı sonrası üyesi olduğu Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan "Özel sektörü kamunun düşmanı olarak göstermek, söylenenleri çarpıtmak bizleri bir adım öteye götürmeyecektir." açıklaması geldi.