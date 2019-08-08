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Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Başkurdistanlı Sanatçı VeraFrolova’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. 

Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Başkurdistanlı Sanatçı VeraFrolova’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Başkurdistanlı Sanatçı VeraFrolova’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. 
YDÜ’den verilen bilgiye göre,  Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçı Vera Frolova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından Başkurdistanlı sanatçı VeraFrolova’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Kızı Diana Mukhametzianova ise teşekkür belgesi verildi. Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek VeraFrolova’nın Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Sanatçının eserlerinde Başkurdistan kültürü, doğası, ulusal danslarla efsaneleri yansıttığı eserlerin yer aldığı sergi, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.

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Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplumların her zaman bir yansıması olan sanatın, modernizmin oluşumuyla beraber, toplumların sadece bir yansıması değil aynı zamanda kendilerini sorgulamalarına da olanak sağladığını dile getirdi.
Modern Sanat Müzeleri’nin, estetik olarak nelerin sanat sayılıp sayılamayacağını belirlediğini ifade eden Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin de farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Türk Dünyasını bu coğrafyada birleştirdiğini söyledi.
 (AK/FEZ)
 

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