Başkurdistanlı Sanatçı Frolova’nın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Açılıyor

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Başkurdistanlı sanatçı Vera Frolova’nın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisinin Perşembe günü açılacağı belirtildi.
(GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Başkurdistanlı sanatçı Vera Frolova’nın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisinin Perşembe günü açılacağı belirtildi.
Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Başkurdistanlı sanatçı Vera Frolova’nın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisinin Perşembe günü açılacağı belirtildi.
(GÜL) FOTOĞRAFLI