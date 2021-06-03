Başkonsolosluğa atanan İlyas Çetin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret  etti

TC Gazimağusa Başkonsolosluğu’na atanan İlyas Çetin, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlyas Çetin’i, TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile yapılan İskele Belediyesi Kültür Evi’nde ağırlayan Başkan Sadıkoğlu, hem İskele Belediyesi Kültür Evi hakkında bilgi verdi hem de İskele Belediyesi’nin sınırları dâhilinde bulunan İskele ve köylerini Başkonsolos Çetin’e tanıttı.

Sadıkoğlu, Başkonsolosluğun açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Sadıkoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun hizmet vermeye başlaması ile rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşları gerek duyulması halinde, araçlarıyla Gazimağusa’ya ulaştırmaya da hazır olduklarını belirtti.

Başkonsolos İlyas Çetin’e yeni görevinde başarılar dileyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman ve her şartta iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.