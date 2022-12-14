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‘’Baskı altında seçime giriyoruz’’
‘’Baskı altında seçime giriyoruz’’
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‘’Baskı altında seçime giriyoruz’’

Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan, ‘’Ulusal Birlik Partisi’nin seçim kazanmayı değil, Hasan Adahan’dan ‘’bir oy’’ fazla oy almayı hedeflediğini savundu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 08:43
‘’Baskı altında seçime giriyoruz’’

Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan, ‘’Ulusal Birlik Partisi’nin seçim kazanmayı değil, Hasan Adahan’dan ‘’bir oy’’ fazla oy almayı hedeflediğini savundu.

Bölge halkına ve parti üyelerine şiddetli baskı uygulayarak seçimi Kıbrıs kültürünün hoşgörüsünden uzak noktaya taşıyan Ulusal Birlik Partisi, gerginlik piskolojisi yaratıp, korku imparatorluğu ile seçim kazanma odaklanmasında değil, Hasan Adahan’ı geçme hedefine odaklandıklarını söyledi.

Adahan; sükülatif, gerçek dışı, küçük ayak oyunları ile anketler yayınlayan Ulusal Birlik Partisi’nin yalan propaganda yaparak insanların gözünün önünde olan gerçeği yok sayarak, baskıcı tavırla seçmeni iradesini değişmeye çalışmakla suçladı.

‘’Halkımız tüm gerçeği görüyor. Biz, topluma hoşgörü ile yaklaşıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Vizyon ve misyonumuz belli. Bu topraklarda büyüyüp yetişen bu toplumun evladıyız. Halkımız bizi kucaklıyor. Gerçekci projelerle insanlara yalan söylemeden, boş vaatler vermeden bir propaganda yürütüyoruz. Bu insanlar tarafından benimsendi. Bölge halkımız üretken bir halk var. Biz de üretimden gelen bir ailenin ferdiyiz. Bunların sorunlarını yakından biliyoruz.

Adahan seçim manifestosunda yapacağı projelerinden de bahsederek, üretimin sürdürülebilir olması adına Organize Hayvancılık Bölgelerinin alt yapılarının ivedi şekilde yapılacağını söyledi.

‘’Organize Hayvancılık Bölgelerinin alt yapıları tamamlanacak’’

‘’Mesarya üretimin merkezidir. Bu anlamda Mesarya bölgesinde hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan birçok insanımız var. Tüm bu üretimlerin sektörel olarak büyümesine hız kazandırmak için, altyapı sorunlarını gidereceğiz. Ayrıca köylerimizde bulunan Organize Hayvancılık Bölgeleri ile ilgili yarım kalmış çalışmaları tamamlayacağız ve yeni bölgeler kazandıracağız.

Mesarya’nın en büyük eksilikiği çevre ve altyapı sorunudur. Organize Hayvancılık Bölgelerindeki eksiklikleri, alt yapı sorunlarını gidererek, çevre ve sağlık noktasında daha iyi bir alt yapıya kavuşturmak. Her bölgedeki sorunlara ayrı ayrı yatırımlar yapacağız. Bu çalışmalar, ekonomik anlamda bakıldığı zaman mali yapının güçlü olması ile yapılabilir. Öncelik verdiğimiz konuları halkımıza anlatmalı onların da fikirlerini almalıyız.’’

‘’Gençlerimizin Mesarya’dan göç etmesini engellemeliyiz’’

‘’Bir tarafta mesaryanın gençlerini, mesaryanın halkını da düşünerek, diğer taraftan büyüyen şehirlerimizden kaliteli göçü de karşılayabilmemiz için bölgemiz mimarisine uygun sosyal konut veya toki modeli bölge mimarisine uygun ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile bölgemizi canlandırmanın vakti gelmiştir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ülkemizde çok başarılı konut yapımına imza atan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği bu modeller üzerine projelerini bizlerle paylaşıyorlar. Dolayısı ile müteahhitlerimizle düşük faizli kredilerle gerçekleştireceğimiz ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile önümüzdeki dönemde siz sevgili MESARYALILARA bu kadar yıl ihtiyaç olduğu halde yapılmayan, bu projemizi hizmetinize sunacağız. Böylelikle gençlerimiz artık göç etmeyecek ve bölgemizde ihtiyaç duyulan yaşam alanlarını yaratacağız.’’ ‘’BASKI ALTINDA SEÇİME GİRİYORUZ’’

Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan, ‘’Ulusal Birlik Partisi’nin seçim kazanmayı değil, Hasan Adahan’dan ‘’bir oy’’ fazla oy almayı hedeflediğini savundu.

Bölge halkına ve parti üyelerine şiddetli baskı uygulayarak seçimi Kıbrıs kültürünün hoşgörüsünden uzak noktaya taşıyan Ulusal Birlik Partisi, gerginlik psikolojisi yaratıp, korku imparatorluğu ile seçim kazanma odaklanmasında değil, Hasan Adahan’ı geçme hedefine odaklandıklarını söyledi.

Adahan; spekülatif, gerçek dışı, küçük ayak oyunları ile anketler yayınlayan Ulusal Birlik Partisi’nin yalan propaganda yaparak insanların gözünün önünde olan gerçeği yok sayarak, baskıcı tavırla seçmeni iradesini değişmeye çalışmakla suçladı.

‘’Halkımız tüm gerçeği görüyor. Biz, topluma hoşgörü ile yaklaşıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Vizyon ve misyonumuz belli. Bu topraklarda büyüyüp yetişen bu toplumun evladıyız. Halkımız bizi kucaklıyor. Gerçekci projelerle insanlara yalan söylemeden, boş vaatler vermeden bir propaganda yürütüyoruz. Bu insanlar tarafından benimsendi. Bölge halkımız üretken bir halk var. Biz de üretimden gelen bir ailenin ferdiyiz. Bunların sorunlarını yakından biliyoruz.

Adahan seçim manifestosunda yapacağı projelerinden de bahsederek, üretimin sürdürülebilir olması adına Organize Hayvancılık Bölgelerinin alt yapılarının ivedi şekilde yapılacağını söyledi.

‘’Organize Hayvancılık Bölgelerinin alt yapıları tamamlanacak’’

‘’Mesarya üretimin merkezidir. Bu anlamda Mesarya bölgesinde hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan birçok insanımız var. Tüm bu üretimlerin sektörel olarak büyümesine hız kazandırmak için, altyapı sorunlarını gidereceğiz. Ayrıca köylerimizde bulunan Organize Hayvancılık Bölgeleri ile ilgili yarım kalmış çalışmaları tamamlayacağız ve yeni bölgeler kazandıracağız.

Mesarya’nın en büyük eksilikiği çevre ve altyapı sorunudur. Organize Hayvancılık Bölgelerindeki eksiklikleri, alt yapı sorunlarını gidererek, çevre ve sağlık noktasında daha iyi bir alt yapıya kavuşturmak. Her bölgedeki sorunlara ayrı ayrı yatırımlar yapacağız. Bu çalışmalar, ekonomik anlamda bakıldığı zaman mali yapının güçlü olması ile yapılabilir. Öncelik verdiğimiz konuları halkımıza anlatmalı onların da fikirlerini almalıyız.’’

‘’Gençlerimizin Mesarya’dan göç etmesini engellemeliyiz’’

‘’Bir tarafta mesaryanın gençlerini, mesaryanın halkını da düşünerek, diğer taraftan büyüyen şehirlerimizden kaliteli göçü de karşılayabilmemiz için bölgemiz mimarisine uygun sosyal konut veya toki modeli bölge mimarisine uygun ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile bölgemizi canlandırmanın vakti gelmiştir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ülkemizde çok başarılı konut yapımına imza atan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği bu modeller üzerine projelerini bizlerle paylaşıyorlar. Dolayısı ile müteahhitlerimizle düşük faizli kredilerle gerçekleştireceğimiz ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile önümüzdeki dönemde siz sevgili MESARYALILARA bu kadar yıl ihtiyaç olduğu halde yapılmayan, bu projemizi hizmetinize sunacağız. Böylelikle gençlerimiz artık göç etmeyecek ve bölgemizde ihtiyaç duyulan yaşam alanlarını yaratacağız.’’

Kaynak: Demokrat

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