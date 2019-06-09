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Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı

Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı

09 Haziran 2019 Pazar 10:15
Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı

385 ARACI KONTROL EDEN POLİS, 47 SÜRÜCÜYE CEZA KESTİ… 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
 

KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.
 

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Polis, dün akşamdan bu sabahın ilk saatlerine kadar Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yaptı.
 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, barlar, kafeteryalar, Surlariçi’ndeki pansiyonlar, kıraathaneler ve yatı evleri kontrol edildi.  KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.
 

Trafik ekipleri, bir gecede 385 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 47 sürücü hakkında ileri işleme gitti. 4 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Son Güncelleme: 09.06.2019 13:29
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