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Başkentte işyeri denetimleri...

Başkentte işyeri denetimleri...

26 Mart 2019 Salı 08:38
Başkentte işyeri denetimleri...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’daki iş yerlerine yönelik rutin denetimlerinde geçen hafta 116 iş yerini denetledi. Denetlenen iş yerlerinden 4’üne ihbar, birine para cezası verilirken, 6 birim ürün imha edildi.

Belediye ekipleri, uzun ömürlü süt ürünleri üreten işletmelere yönelik de denetimler yaptı ve test edilen ürünlerin tümünün tüketime uygun olduğunun tespit edildiği açıklandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediyenin Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor.

18 Mart – 22 Mart tarihleri arasında yapılan 116 iş yeri denetlemesi sonucunda 4 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Totally Kids isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Kayıkhane Off Licence isimli iş yerinden 4 birim, Şakacı Market isimli iş yerinden 1 birim, Beren Off Licence isimli iş yerinden 1 birim ürün “uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği için” müsadere edildi.

Denetlenen iş yerlerinin niteliklerine göre dağılımı şöyle açıklandı:
“13 restoran, 4 kafe, 3 bar, 1 gıda üretim yeri, 2 unlu mamul imalatı, 1 kahve imalatı, 2 fırın, 10 kuaför, güzellik salonu ve berber salonu, 1 yurt kafeteryası, 2 yurt, 1 benzin istasyonu, 6 eğitim merkezi, 1 dövme salonu, 30 market, 6 off-licence, 8 gıda deposu, 2 dernek ve kulüp lokali, 3 kuru temizleme, 3 bet ofis, 4 kahvehane, 8 pansiyon, 1 oto galeri, 2 hamam, 2 büfe.

Öte yandan LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 27 Şubat’ta 20 ayrı UHT (uzun ömürlü) süt ürününden aldıkları numunelerin analizlerini Veteriner Dairesi Laboratuvarı’nda yaptırdı.

Analizlerde ürünlerin tümümün tüketiminin uygun olduğu tespit edildi.

Numune alınan ve tüketiminin uygun olduğu tespit edilen ürünler şunlar:
“Koop Süt 1 lt, Koop yağsız süt 1 lt, Koop laktozsuz süt 1 lt, Koop yarım yağlı süt 1 lt, Koop kakaolu süt 1/5 lt, Koop Süt 1/5 lt, Pak süt 1 lt, Pak süt yarım yağlı 1 Lt, Pınar organik süt 1 lt, Pınar denge laktozsuz kakaolu süt 500 ml, Pınar kido çilekli süt 200 ml, Alpella çikolatalı süt 180 ml, İçim içimino çilekli süt 200 ml, İçim organik süt 1 lt, İçim içimino çikolatalı süt 200 ml, İçim içimino muzlu süt 200 ml, Sek çilekli süt 200 ml, muzlu süt 180 ml, Sütaş çikolatalı süt 200 ml, Sütaş muzlu süt 200 ml.”

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:43
Anahtar Kelimeler:
Ltb Işyeri Denetim
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