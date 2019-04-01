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Başkentte bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

Başkentte bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:50
Başkentte bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da bugün bazı bölgelerde dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bölgeye göre, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle 09.00- 15.00 saatleri arasında 30 dakikayla sınırlı olmak üzere dönüşümlü şekilde kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Eski Gönyeli-Boğaz yolundaki Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi  ve civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve civarı,   Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarı, Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Şehit Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı.”

Öte yandan Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle  Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis lojmanlarıyla Mülk Sitesi arasındaki bölge ve Boğaz Polis lojmanları ile Karter Kışlası arasındaki bölgenin elektrik enerjisi de kesik olacak. Kesintinin bugün sabah 09.00 ile 09.30 saatleri arasında olacağı açıklandı.  

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

Son Güncelleme: 01.04.2019 09:55
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi Lefkoşa
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