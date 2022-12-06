banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi
Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi
Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları
Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları
Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız Kesmiyor
Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız...
Gemikonağı’nda su ürünleri yasasına aykırı harekette bulunan şahsa yasal işlem!
Gemikonağı’nda su ürünleri yasasına aykırı...
2 farklı bölgede kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
2 farklı bölgede kanunsuz uyuşturucu...
banner404

Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi

06 Aralık 2022 Salı 13:32
Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen LTB Engelsiz Sanat Gecesi’nin altıncısı dün akşam Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.  

Özel gereksinimli çocuklar, gecede sanatla bütünleşirken, performansları salonu dolduran aileleri ve izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi. 

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Gençlik Meclisi organize ettiği ve İzel Seylani’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, LTB Ritm’orkestra, Girne Özel Eğitim Merkezi, Rauf Denktaş Görme Engelliler Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, LTB Çocuk Merkezi, LTB Engelsiz Yaşam Merkezi, ALGIM Özel Eğitim Merkezi, İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ateş ve Mayıs Grubu ile Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencileri şiir,  dans, koro, folklor, piyano ve bateride yeteneklerini sergiledi.

banner360
Son Güncelleme: 06.12.2022 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları
Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları
Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız Kesmiyor
Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız Kesmiyor
Gemikonağı’nda su ürünleri yasasına aykırı harekette bulunan şahsa yasal işlem!
Gemikonağı’nda su ürünleri yasasına aykırı harekette bulunan şahsa yasal işlem!
2 farklı bölgede kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
2 farklı bölgede kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Ani ölümde gelişme!
Ani ölümde gelişme!
Narenciye don ve dolu zararları ödendi
Narenciye don ve dolu zararları ödendi
Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Tatar ile Anastasiadis’in yarın bir araya gelmesi bekleniyor
Tatar ile Anastasiadis’in yarın bir araya gelmesi bekleniyor
Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu
Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 153 TL
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 153 TL

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim