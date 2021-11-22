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Başkent Lefkoşa’da işyeri denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülke genelinde artan korona virüs (Covid19) nedeni ile rutin olarak gerçekleştirdiği iş yeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:51
Başkent Lefkoşa’da işyeri denetimleri sürüyor

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şubesi tarafından yapılan iş yeri denetimlerinde, gıda sektöründen marketlere, eğlence sektöründen eğitime, kişisel bakım sektöründen sağlık sektörüne, imalathaneden satış yerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren iş yerleri kapsamlı olarak denetleniyor. 

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 55 iş yerini, Zabıta Şubesi de 64 iş yerini denetledi, yurttaşlardan gelen şikayetleri yerinde değerlendirdi. 

Denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler sıkı bir kontrolden geçirilirken gerekli uyarılar da yapılıyor.  

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10 BİRİM ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ, 1 İŞYERİNE EKSİKLERİNDEN DOLAYI İHBAR VERİLDİ

Denetimler kapsamında 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 10 birim ürün müsadere edildi,1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi ve 4 imha işlemi yapıldı.
Denetlenen İş yerleri niteliklerine göre: 1 Döner Salonu, 6 Kafeterya, 8 Restoran, 1 Unlu Mamül İmalathanesi, 7 Pide Fırını, 2 Okul Kantini, 3 Market, 7 Bar, 1 Büfe, 10 Güzellik Salonu, 1 Park Büfesi, 1 Hotel, 1 Butik Hotel, 1 Yaşlı Bakım Evi, 1 Yurt, 1 Catering Hizmetleri, 2 Eğitim Merkezi, 1 Kahve İmalatı.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler. 

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Anahtar Kelimeler:
Ltb Işyeri Denetim
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