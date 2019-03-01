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Başkent derbisi lider'in

Başkent derbisi lider'in

01 Mart 2019 Cuma 21:44
Başkent derbisi lider'in

Başkent derbisi lider'in

Yenicami 4-Gençlik Gücü 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin, bu akşam Atatürk Stadı'nda oynan 20.hafta karşılaşmasında lider Yenicami, ligde orta sıralar için mücadele eden Gençlik Gücü'nü 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, Yenicami plan sayısını 48'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Gençlik Gücü 22 puanda kaldı. Lider Yenicami doksan dakika boyunca karşılaşmaya tamamamen hakimdi. Nitekim, ilk yarıyı 14.dakikada Mehmet Altın'nın penaltı gölü ile 1-0 öne geçen Kartal 17 ve 18. dakikalarda Kenneth'in iki gölüne karşılık 33.dakikada Özgür Ongun'un golüyle devreyi 3-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısı yine karşılıklı ataklarla devam ederken, Yenicami'den golcü John Ebuka 47.dakikada attığı golle, karşılaşmanın sonucunu ilan etti. Yenicami 4-'Gençlik Gücü 1.

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