banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başkasının pasaportuyla bankaya gitti, tutuklandı!
Başkasının pasaportuyla bankaya gitti, tutuklandı!
Alacak verecek meselesi yüzünden parmağını kırdı!
Alacak verecek meselesi yüzünden parmağını...
Girne'de bıçaklı kavga!
Girne'de bıçaklı kavga!
Dikkat! Elektrik kesintisi!
Dikkat! Elektrik kesintisi!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
banner404

Başkasının pasaportuyla bankaya gitti, tutuklandı!

Gönyeli'de bir bankaya giden ve para çekme amacıyla başkasına ait pasaportunu gösterip banka evrağını imzalamak isteyen şahıs tutuklandı.

25 Ekim 2022 Salı 11:30
Başkasının pasaportuyla bankaya gitti, tutuklandı!

Gönyeli'de bir bankaya giden ve para çekme amacıyla başkasına ait pasaportu gösterip banka evrağını imzalamak isteyen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 24.10.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir bankaya giden S.D.A.(E-23)’nın, para çekme amacıyla banka görevlisine, tasarrufunda bulunan başka bir şahsa ait pasaportu gösterip kendisini pasaportta adı geçen şahıs olarak tanıttıktan sonra yapılan işlem sonrası banka evrağını pasaport hamili adına imzalamak suretiyle sahtelediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 25.10.2022 11:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacak verecek meselesi yüzünden parmağını kırdı!
Alacak verecek meselesi yüzünden parmağını kırdı!
Girne'de bıçaklı kavga!
Girne'de bıçaklı kavga!
Dikkat! Elektrik kesintisi!
Dikkat! Elektrik kesintisi!
KKTC Gazete Manşetleri (25 Ekim 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (25 Ekim 2022)
Hasret Benar Balcıoğlu hakkında açıklama
Hasret Benar Balcıoğlu hakkında açıklama
Meclis yarın denetim işleviyle toplanacak
Meclis yarın denetim işleviyle toplanacak
LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi
LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi
Merkez Bankası Bankaların Asgari Sermaye Miktarını 80 Milyon TL Olarak Belirledi
Merkez Bankası Bankaların Asgari Sermaye Miktarını 80 Milyon TL Olarak Belirledi
ARUCAD Oryantasyon programı sona erdi
ARUCAD Oryantasyon programı sona erdi
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim