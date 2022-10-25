Başkasının pasaportuyla bankaya gitti, tutuklandı!

Gönyeli'de bir bankaya giden ve para çekme amacıyla başkasına ait pasaportu gösterip banka evrağını imzalamak isteyen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 24.10.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir bankaya giden S.D.A.(E-23)’nın, para çekme amacıyla banka görevlisine, tasarrufunda bulunan başka bir şahsa ait pasaportu gösterip kendisini pasaportta adı geçen şahıs olarak tanıttıktan sonra yapılan işlem sonrası banka evrağını pasaport hamili adına imzalamak suretiyle sahtelediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.