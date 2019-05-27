Başkanlığa Metin Kaya seçildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi 13. Olağan Genel Kurulu dün Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası konferans salonunda gerçekleşti.
Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulda yeni dönemde 2 yıl görev alacaklar, üyelerin oyları ile belirlendi.
2019-2021 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulunda görev yapacaklar şöyle:
“Başkan: Metin Kaya; Başkan Yardımcıları Uğur Yıldız, Mahmut Kanber; Sayman Cengiz Çelik; Genel Sekreter Veysel Atak; Basın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Takmaz; Cemevi Projesi Takip Sorumlusu Güngör Şimşek; Gençlik Komisyonu Sorumlusu Şemseddin Erdem; Sosyal-Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Hülya Batunlu”
Açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Kenan Tufan, Hayri Gözel, Ali Karçın, Ali Görmez, Etem Gül; Denetleme Kurulu Seydihan Şahin, Maksut Moroğlu, Ali Rıza Yılmaz’dan oluştu.