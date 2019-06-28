Başkan Sennaroğlu büyük takdir topladı

BAŞKAN SENNAROĞLU BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Ergün YAHAT

Büyükkonuk Belediyesin'de çalışan işçiler maaşlarının bir ay geriden gelmesi bayramlık paralarının ve 1 mayıs ödeneklerinin ödenmemesi nedeniyle,bir hafta önce başlatmıs oldukları grev sonrasında bölge beldelerinde yığılan çöp yığınlarını başkan Ahmet Sennaroğlu bizzat kamyonu sürerek başta Büyükkonuk muhtarı Mustafa Doğan ve bazı köy muhtarları ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için köy köy gezerek çöpleri toplaması, su ihtiyacı olanlara su taşıması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. BANKA'YA MAAŞLAR İÇİN 170 BİN TL 1 MAYIS ÖDENEKLERİ İÇİN 50 Bin TL yatırıldı.

Bu kez talaplerde bayramlık paraları ve bazı personelin işçilerin talableri doğrultusunda görevden alınmaları şartı ile greve gitme kararı alındı biz bugün Mayıs ayı maaşları ve 1 Mayıs ödeneklerı için bankaya 220 bin TL yatırdık ama niyet başka yana çekilmeye başlanmıştır 25 kişi greve çıkarken 15 kişi greve çıkmayıp görevinin başındadır, Mayıs maaşları ödenince bem onlara Haziran maaşlarınıda Temmuz ayının ilk haftalarında ödeyelim dedik kabul görmedi.

Allahın izni ile görevimizin başindayız çöpleri ve sıcak havalarda vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için gece yarısına kadar çalısıyoruz takdir bölge halkımızındır.

Ahmet Sennaroğlu'nun sosyal medyadan paylaşımı.

BELEDİYE ÇALIŞANIN EYLEMİ BİR HAKTIR... Ancak hiç kimsenin insanları çöpün içinde ve susuz bırakmaya hakkı yok.. Ben sürer toplarım ..! Gerçeklerden asla taviz vermem Bugünde yarında.....!!